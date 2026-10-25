Ponzio ya piensa en el Superclásico ante Boca y dejó un mensaje claro: "No hay que jugar el partido antes"

El entrenador de River valoró la victoria por 1-0 frente a Racing y explicó cómo preparará al equipo para visitar al Xeneize. Además, expresó su preocupación por los arbitrajes y pidió que los jueces no sean protagonistas.

Hoy 23:53

River consiguió una importante victoria por 1-0 ante Racing en el Monumental y ahora tiene la mirada puesta en el Superclásico frente a Boca. Luego del encuentro correspondiente a la fecha 14 del Torneo Clausura 2026, Leonardo Ponzio analizó el rendimiento de su equipo y adelantó cómo afrontará la semana previa al duelo en la Bombonera.

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El entrenador destacó la importancia del triunfo conseguido gracias al cabezazo de Lautaro Rivero y valoró la capacidad de sus dirigidos para adaptarse a las circunstancias del partido, incluso cuando el rival tuvo mayor posesión de la pelota.

"Hoy había que ganar para seguir con los objetivos que queremos", expresó Ponzio, quien también reconoció que River supo interpretar un encuentro exigente y aprovechar sus oportunidades para quedarse con los tres puntos.

El plan de Ponzio para enfrentar a Boca

Con el Superclásico cada vez más cerca, el entrenador millonario dejó en claro que uno de sus principales objetivos será manejar la ansiedad del plantel y evitar que la presión condicione la preparación.

"Es una semana distinta", reconoció Ponzio, antes de explicar que su intención es que los futbolistas mantengan la rutina habitual de entrenamientos y no se anticipen mentalmente a situaciones que todavía no ocurrieron.

En ese sentido, el técnico remarcó la importancia de brindar tranquilidad y herramientas al grupo para afrontar uno de los compromisos más importantes de la temporada.

"Tenemos que tratar que el grupo entrene como todas las semanas", señaló, al tiempo que destacó que muchos de sus jugadores crecieron en la institución y conocen lo que significa disputar un partido de estas características.

Además, sostuvo que buscará que sus dirigidos disfruten de la experiencia y puedan desarrollar su juego sin dejarse llevar por el contexto de un encuentro que genera enormes expectativas.

La preocupación por los arbitrajes antes del Superclásico

Otro de los temas que abordó Ponzio fue el arbitraje, luego de la polémica que se produjo durante el triunfo frente a Racing, cuando el VAR intervino para anular un gol de Ángel Correa que hubiera significado el segundo tanto de River.

"No quiero que me regalen nada, pero tampoco que me quiten", manifestó el entrenador, quien cuestionó la influencia de las revisiones arbitrales sobre determinadas decisiones tomadas dentro del campo de juego.

El técnico consideró que algunas intervenciones generan dudas y señaló que los jueces deben tener autoridad para conducir los encuentros.

De cara al enfrentamiento con Boca, Ponzio también expresó su deseo de que el arbitraje pase inadvertido y que los verdaderos protagonistas sean los futbolistas.

El entrenador recordó que el Superclásico es un espectáculo seguido en todo el mundo y remarcó la responsabilidad de todos los involucrados para ofrecer un buen partido.

Cuándo se juega el Superclásico entre Boca y River

Boca y River se enfrentarán el domingo 1 de noviembre, desde las 15, en la Bombonera, por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026.

El Millonario llegará después de superar a Racing y ubicarse en el cuarto puesto de la Zona B con 23 puntos, mientras que el Xeneize también atraviesa un gran presente tras vencer agónicamente a Independiente y recuperar el liderazgo de la tabla anual.

De esta manera, Ponzio buscará que River aproveche el impulso de su última victoria y llegue con la mayor tranquilidad posible al Superclásico, un encuentro fundamental tanto por la histórica rivalidad como por los objetivos deportivos que ambos equipos persiguen en la recta final de la temporada.