Tras el triunfo de Lula, miles de brasileños salieron a las calles a festejar en distintas ciudades

La reelección del mandatario desató festejos en diferentes puntos de Brasil. La avenida Paulista, en São Paulo, fue el principal escenario de las celebraciones, que también se extendieron a Río de Janeiro, Belém, Salvador y Brasilia.

Hoy 01:00

La victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en el balotaje presidencial de Brasil provocó una ola de festejos en distintas ciudades del país. Tras confirmarse su reelección frente a Flávio Bolsonaro, miles de simpatizantes salieron a las calles para celebrar el resultado, con banderas, cánticos, bocinazos y muestras de apoyo al dirigente del Partido de los Trabajadores (PT).

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La mayor concentración se vivió en la avenida Paulista, en São Paulo, donde una multitud ocupó varios tramos de la emblemática arteria, especialmente en las inmediaciones del Museo de Arte de São Paulo (MASP). Los seguidores de Lula cantaron “Olê, olê, olê, olá, Lula, Lula” y “É tetra”, en referencia al cuarto mandato presidencial del dirigente. El propio mandatario se acercó a sus simpatizantes para compartir los festejos.

Las celebraciones también se replicaron en Río de Janeiro, donde los simpatizantes se congregaron en la plaza Cinelândia y en la plaza São Salvador, además de otros puntos de la ciudad y de Niterói. En Belém, en el estado de Pará, la convocatoria tuvo lugar en el complejo Aldeia Cabana, en el barrio de Pedreira, donde familias, electores y dirigentes políticos celebraron el resultado y entonaron el himno del estado.

En Salvador, capital de Bahía, los festejos comenzaron durante el recuento de votos, con bocinazos y concentraciones en el barrio de Rio Vermelho. También se registraron celebraciones en Brasilia, en distintos sectores del Plano Piloto, y en Natal, capital de Rio Grande do Norte. En el estado de São Paulo, localidades como Santos y Campinas también fueron escenario de manifestaciones, aunque en algunos puntos se registraron expresiones de rechazo por parte de simpatizantes de Bolsonaro.

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Los festejos también se replicaron en la Argentina, donde simpatizantes de Lula da Silva se reunieron en el Obelisco de Buenos Aires para celebrar la reelección del presidente brasileño y expresar su apoyo tras la victoria en el balotaje frente a Flávio Bolsonaro.

La victoria de Lula puso fin a una jornada electoral marcada por la polarización política y una disputa que se mantuvo ajustada hasta el tramo final del escrutinio. Con el resultado confirmado, las calles de distintas regiones brasileñas se convirtieron en escenarios de celebración para quienes respaldaron la continuidad del mandatario al frente del Gobierno.