Desgarrador adiós a Roxana Guiravica en San José de Metán

Familiares y amigos se reunieron para despedir a Roxana Guiravica, de 28 años, en un velorio marcado por la tristeza y el pedido de esclarecer las circunstancias de su muerte en San José de Metán.

Hoy 01:19

En un ambiente de profunda tristeza y bajo una persistente lluvia, familiares y amigos se reunieron para dar el último adiós a Roxana Guiravica, una joven de 28 años cuyo cuerpo fue hallado sin vida en una zona de monte cercana al relleno sanitario en San José de Metán. El velorio se llevó a cabo a cajón cerrado en la sala municipal del cementerio local, desde donde sus restos fueron trasladados hacia el paraje Paso del Durazno. Este emotivo acto estuvo marcado por el dolor, pero también por las numerosas preguntas que surgen en torno a las circunstancias de su fallecimiento.

La familia de Roxana sostiene que no se trató de un suicidio, a pesar de que el certificado de defunción indica que la causa de su muerte fue asfixia mecánica por ahorcamiento. Sus allegados han expresado su incredulidad ante esta hipótesis, subrayando que el cuerpo de la joven fue encontrado en el suelo, después de haber permanecido varios días en el lugar. Este hecho ha generado un clima de incertidumbre y preocupación entre quienes la conocían, quienes demandan que se investigue a fondo lo sucedido.

Su hermana, Cintia Rueda, comentó que Roxana había enfrentado problemas relacionados con la adicción a las drogas y que, en ocasiones, solía ausentarse de su hogar por períodos prolongados. Debido a esta situación, la familia no había realizado una denuncia por su desaparición, lo que complica aún más el contexto del trágico hallazgo. El cuerpo fue descubierto durante las labores de búsqueda de un preso fugado de la Comisaría de El Galpón, quien, según la policía, fue identificado como Lucas Damián Morales.

La noticia del hallazgo del cuerpo de Roxana generó conmoción en la comunidad de San José de Metán, y muchos se acercaron al lugar para brindar apoyo a la familia. A pesar de la intensa lluvia, los amigos y familiares permanecieron en las cercanías del monte, esperando el retiro del cuerpo, lo que generó momentos de tensión. La policía se vio obligada a solicitar refuerzos de Infantería para manejar la situación, evidenciando la angustia y el desasosiego presentes en el ambiente.

Uno de los problemas que surgió durante este proceso fue la falta de profesionales forenses en Metán. La ciudad no cuenta con un médico legal de la policía desde hace varios años, y el profesional del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) que podría haber intervenido se encontraba de licencia. Esto obligó a esperar la llegada de un especialista desde la capital provincial, Salta, lo que prolongó la angustiosa espera para la familia y amigos de Roxana.

Finalmente, el cuerpo, que presentaba un avanzado estado de descomposición, fue reconocido por sus familiares gracias a su vestimenta y otras características identificativas. Posteriormente, fue trasladado a la ciudad de Salta para realizar una autopsia en el Servicio de Tanatología Forense del CIF, medida que fue ordenada por el fiscal penal 2 de Metán, Gonzalo Gómez Amado, quien también estuvo presente en el lugar del hallazgo.

A pesar de que el certificado de defunción establece que la muerte de Roxana se debió a asfixia mecánica por ahorcamiento, los familiares continúan teniendo serias dudas sobre las circunstancias de su fallecimiento. La despedida en el cementerio municipal y el posterior traslado de sus restos hacia Paso del Durazno estuvo lleno de dolor y un fuerte pedido de justicia por parte de quienes la conocían, reafirmando la necesidad de esclarecer lo sucedido con la joven de 28 años.