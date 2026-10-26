Conductor ebrio atropella a peregrinos en Jujuy

Un accidente en Jujuy dejó a dos peregrinos heridos tras ser atropellados por un conductor que manejaba bajo los efectos del alcohol, lo que provocó su traslado al Hospital San Roque con pronóstico reservado.

Hoy 02:13

En un lamentable incidente ocurrido en la mañana de este domingo, dos peregrinos resultaron heridos tras ser atropellados por un automóvil en la ruta nacional 66, en Jujuy. Los afectados se dirigían al santuario de la Virgen de Río Blanco cuando un vehículo, cuyo conductor estaba bajo los efectos del alcohol, los embistió. Este trágico accidente se produjo alrededor de las 8.40, cerca del destacamento policial Papá Francisco.

El Volkswagen Passat, que circulaba en dirección sur-norte, se desvió repentinamente hacia la banquina, donde se encontraban los peregrinos que participaban de una tradicional manifestación de fe. Testigos presenciales relataron que el vehículo, en un acto imprudente, impactó contra la pareja que caminaba en la zona, causando un gran revuelo entre otros caminantes que transitaban por el lugar.

Tras el impacto, varias personas acudieron en ayuda de los heridos mientras esperaban la llegada de los servicios de emergencia. Afortunadamente, el equipo del SAME llegó rápidamente al lugar y trasladó a las víctimas al Hospital San Roque de San Salvador de Jujuy, donde actualmente se encuentran en observación con pronóstico reservado.

Un aspecto preocupante del accidente es el estado del conductor del vehículo, identificado como Jesús O., un hombre de 26 años. Luego de realizarle un control de alcoholemia, se determinó que tenía 1,12 gramos de alcohol por litro de sangre, lo que evidencia el grave riesgo que representa conducir bajo los efectos del alcohol. Además, los otros dos ocupantes del vehículo también presentaron resultados positivos en los controles de alcoholemia, según informaron fuentes policiales.

Luego del siniestro, el conductor y sus acompañantes, junto con el automóvil involucrado, fueron trasladados a la Seccional 47 de Palpalá, donde se llevan a cabo las actuaciones pertinentes. Este incidente no solo ha dejado a dos personas heridas, sino que también ha reavivado el debate sobre la seguridad vial y el consumo de alcohol al volante, un problema que sigue afectando a la sociedad.

Las autoridades continúan investigando las circunstancias del accidente y se espera que se tomen medidas más estrictas para prevenir futuros incidentes similares. Este trágico evento es un recordatorio de la importancia de la conciencia sobre el consumo responsable de alcohol y el respeto a las normas de tránsito, especialmente en zonas donde transitan peregrinos y otros caminantes.