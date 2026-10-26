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El tiempo en Santiago del Estero para este lunes 26 de octubre: cielo parcialmente nublado y una máxima de 26 °C

La temperatura oscilará entre los 11 °C y los 26 °C, con vientos del noreste y sin lluvias previstas para la jornada.

Hoy 01:56

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este lunes 26 de octubre una jornada con cielo parcialmente nublado en Santiago del Estero, una temperatura mínima de 11 °C y una máxima que llegará a los 26 °C durante la tarde. No se esperan precipitaciones a lo largo del día.

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Durante la madrugada, el termómetro se ubicará en torno a los 11 °C, con cielo algo nublado y vientos del noreste de entre 7 y 12 kilómetros por hora. Por la mañana, la temperatura ascenderá hasta los 18 °C, con nubosidad parcial y vientos del mismo sector, con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Hacia la tarde, se espera que la máxima alcance los 26 °C, con cielo parcialmente nublado y vientos del noreste de entre 13 y 22 kilómetros por hora. Durante la noche, la temperatura descenderá hasta los 21 °C, mientras que el viento podría intensificarse y alcanzar velocidades de entre 23 y 31 kilómetros por hora.

Cómo seguirá el tiempo el martes

Para este martes 27 de octubre, el SMN prevé una jornada con mayor nubosidad en Santiago del Estero, una temperatura mínima de 16 °C y una máxima de 25 °C. La probabilidad de precipitaciones se ubicará entre el 0% y el 10% durante las distintas franjas del día, mientras que los vientos predominarán del noreste, con velocidades de entre 13 y 31 kilómetros por hora.

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