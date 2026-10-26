Famosos argentinos celebraron la reelección de Lula da Silva y llenaron las redes de mensajes

Florencia Peña, Flor de la V, Roberto Pettinato, Coti Sorokin e Iván Noble fueron algunas de las figuras que reaccionaron al triunfo del presidente brasileño. Hubo mensajes de festejo, humor y publicaciones que destacaron el significado histórico de su cuarto mandato.

Hoy 01:24

La reelección de Luiz Inácio Lula da Silva como presidente de Brasil también generó repercusiones en el mundo del espectáculo argentino. Tras su victoria en el balotaje frente a Flávio Bolsonaro, distintas figuras se volcaron a las redes sociales para expresar su alegría y compartir mensajes en apoyo al dirigente del Partido de los Trabajadores (PT).

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Una de las primeras en manifestarse fue Florencia Peña, quien publicó en su cuenta de X una frase breve que llamó la atención de sus seguidores: “¡Qué hermosa noche, ¿verdad?”. Por su parte, Flor de la V compartió un mensaje en sus redes en el que celebró el resultado y destacó el valor democrático de la jornada. “¡Lula presidente! Brasil vuelve a ser protagonista de una jornada histórica. ¡La democracia se celebra, se defiende y se construye todos los días! ¡Vamos, Brasil!”, escribió.

Roberto Pettinato eligió el humor para referirse al triunfo del mandatario brasileño. En una historia de Instagram, publicó un mensaje con una alusión a la amputación de uno de los dedos de Lula, sufrida durante su etapa como obrero metalúrgico: “Lo importante de esta elección es que al final se supo dónde está y quién tiene escondido el dedo que le falta a Lula. Jajaja”.

El músico Coti Sorokin, que se encontraba de gira por Brasil junto a otros artistas, también se sumó a los festejos. Compartió una fotografía grupal acompañada por la frase “La alegría no es sólo brasilera” y una bandera del país vecino. La publicación recibió numerosas reacciones, entre ellas la de su colega Luna Sujatovich, que comentó: “Daleeeeeeeee”, acompañado de emojis de celebración. En tanto, Iván Noble compartió una imagen de Lula con el puño en alto, musicalizada con Brazilian Samba Carnival, de Giacomo Bondi.

Otras figuras eligieron imágenes simbólicas para expresar su reacción. Esther Goris publicó una fotografía del Cristo Redentor de Río de Janeiro haciendo con una mano el gesto de la letra “L”, asociado al Partido de los Trabajadores. Juampi Mirabelli, por su parte, compartió una imagen del mandatario sobre los hombros de sus simpatizantes, mientras que Michel Noher difundió una publicación con el símbolo de la paz y los colores de Brasil.

También hubo mensajes que resaltaron la trayectoria política del presidente. Luis Bremer destacó que Lula logró revertir el resultado de la primera vuelta y calificó la victoria como un “batacazo y hecho histórico”. Ana Katz, en tanto, publicó un montaje con imágenes de las asunciones presidenciales de Lula en 2003, 2007 y 2023, junto a una referencia a la próxima prevista para 2027.

De esta manera, la victoria del dirigente brasileño trascendió las fronteras y generó reacciones de distintos referentes del espectáculo argentino, que celebraron el resultado con mensajes que combinaron alegría, humor y reconocimiento a la trayectoria política de Lula.