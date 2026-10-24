Real Madrid venció a domicilio al Barcelona y se quedó con el clásico de España

El equipo José Mourinho se hizo fuerte en el Camp Nou y ganó por 2 a 1 por la décima fecha de LaLiga.

Hoy 19:05

Real Madrid consiguió una victoria fundamental en el clásico español al derrotar por 2-1 al Barcelona este domingo, en el Camp Nou, por la décima fecha de LaLiga. Kylian Mbappé fue la gran figura del encuentro al convertir los dos goles del equipo merengue, que se llevó tres puntos importantes y se acercó a la cima del campeonato.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El conjunto dirigido por José Mourinho mostró una gran efectividad y supo aprovechar sus oportunidades frente a un Barcelona que intentó imponer condiciones a través de la posesión de la pelota, pero encontró dificultades para superar el planteo defensivo de su rival.

La apertura del marcador llegó a los 41 minutos del primer tiempo, cuando Mbappé aprovechó un despeje defectuoso de Gerard Martín. La pelota rebotó en el delantero francés y terminó dentro del arco defendido por Joan García, estableciendo el 1-0 para la visita.

Durante la primera mitad, Real Madrid logró incomodar al conjunto catalán con su presión y sus rápidas transiciones ofensivas. Arda Güler también generó peligro, mientras que Barcelona no consiguió aprovechar las situaciones que tuvo con Raphinha y Lamine Yamal.

En el complemento, el equipo de Hansi Flick salió con otra actitud y encontró la igualdad a los 61 minutos. Tras una buena acción de Pedri, Raphinha apareció para definir y establecer el 1-1, devolviéndole la ilusión a los hinchas locales.

Con el empate, Barcelona ganó confianza y comenzó a generar las oportunidades más claras. Gerard Martín estuvo cerca de convertir de cabeza, pero el arquero Andriy Lunin respondió con una gran atajada. Minutos después, Lamine Yamal también tuvo una ocasión que pasó muy cerca del arco visitante.

Sin embargo, cuando el conjunto catalán atravesaba su mejor momento, Real Madrid volvió a golpear. A los 88 minutos, Eduardo Camavinga protagonizó una gran jugada dentro del área y asistió a Mbappé, quien definió para marcar el 2-1 definitivo y desatar el festejo merengue.

Con este triunfo, Real Madrid alcanzó los 24 puntos y quedó a tres unidades del Barcelona, que continúa como líder de LaLiga con 27. Atlético de Madrid se ubica segundo con 25, por lo que la pelea por el campeonato español quedó más ajustada.

De esta manera, el conjunto de Mourinho se quedó con una victoria de enorme valor en uno de los encuentros más importantes de la temporada, mientras que Barcelona sufrió un duro golpe como local y dejó escapar la posibilidad de ampliar su ventaja en la cima.