Patricia Bullrich cuestionó a Milei por sus ataques a la prensa: “Cruzó un límite”

La senadora de La Libertad Avanza criticó los dichos del Presidente durante la cena de la Fundación Faro, donde habló de “quemar periodistas en la hoguera”. Además, planteó la necesidad de realizar cambios para que la mejora económica llegue a las familias.

Hoy 19:16

La senadora nacional Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, cuestionó al presidente Javier Milei por sus expresiones contra el periodismo durante la cena de la Fundación Faro y sostuvo que el mandatario “cruzó un límite”. Sus declaraciones marcaron una nueva diferencia pública entre ambos dirigentes.

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“Defender la libertad también es respetar a quienes nos cuestionan. El poder siempre está bajo escrutinio; es mirado por el periodismo, es comentado. Si luego la Justicia da la razón, es mejor”, afirmó Bullrich al referirse a las palabras del jefe de Estado. En ese sentido, pidió moderar el discurso y advirtió sobre las consecuencias de utilizar expresiones de ese tipo.

La legisladora hizo especial hincapié en la frase de Milei sobre “quemar periodistas en la hoguera” y señaló: “Creo que hay que cuidar un poco las palabras y tratar de no cruzar un límite como con esta frase tan fuerte de quemarlos en la hoguera”. De esta manera, defendió el derecho de la prensa a cuestionar al poder y planteó la importancia de respetar las críticas.

Por otra parte, Bullrich se refirió a la situación económica y consideró que el Gobierno debe avanzar con medidas que permitan que la mejora de los indicadores se refleje también en la vida cotidiana de la población. “Hay que hacer cambios este año para que la economía llegue a los hogares; estamos en un momento muy importante en que la economía argentina no sea de grandes datos, sino también de pequeños para las familias; se necesitan ciertos correctivos”, expresó en declaraciones televisivas.