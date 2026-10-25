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SANTIAGO DEL ESTERO | 25 OCT 2026 | 17º
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EN VIVO I Quimsa visita a Racing de Chivilcoy con el objetivo de estirar su invicto en la Liga Nacional

La Fusión, que ganó sus cuatro partidos en el inicio de la temporada 2026/27, buscará sumar una nueva victoria este domingo desde las 20.30. El conjunto santiagueño afrontará su segunda presentación consecutiva como visitante.

Hoy 21:05

Quimsa buscará prolongar su gran comienzo en la Liga Nacional de Básquet cuando visite este domingo, desde las 20.30, a Racing de Chivilcoy en el Grilon Arena. El equipo santiagueño llega invicto, con cuatro victorias en igual cantidad de presentaciones, y pretende mantener su paso perfecto en el segundo compromiso de su gira.

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