EN VIVO I Quimsa visita a Racing de Chivilcoy con el objetivo de estirar su invicto en la Liga Nacional

La Fusión, que ganó sus cuatro partidos en el inicio de la temporada 2026/27, buscará sumar una nueva victoria este domingo desde las 20.30. El conjunto santiagueño afrontará su segunda presentación consecutiva como visitante.
Quimsa buscará prolongar su gran comienzo en la Liga Nacional de Básquet cuando visite este domingo, desde las 20.30, a Racing de Chivilcoy en el Grilon Arena. El equipo santiagueño llega invicto, con cuatro victorias en igual cantidad de presentaciones, y pretende mantener su paso perfecto en el segundo compromiso de su gira.
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