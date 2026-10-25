VIDEO | Brutal pelea entre mujeres a la salida de un boliche quedó registrada en plena calle

El enfrentamiento ocurrió alrededor de las 7:30 de este domingo, en la zona de Lavalle y casi Aguirre, en la ciudad Capital. Un video enviado por un lector de Diario Panorama muestra dos peleas y la intervención policial.

Hoy 21:01

Una violenta pelea entre mujeres se registró durante la mañana de este domingo a la salida de un boliche de la ciudad Capital. El episodio ocurrió en inmediaciones de calle Lavalle, casi Aguirre, y quedó registrado en imágenes enviadas por un lector de Diario Panorama.

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En una de las escenas se observa cómo tres mujeres golpean a otra hasta hacerla caer al suelo y continúan agrediéndola, hasta que interviene la Policía. A pocos metros, el video muestra otro enfrentamiento mano a mano entre otras dos mujeres, aunque no se pudo establecer si ambas peleas estaban relacionadas.

Según versiones aportadas por vecinos, este tipo de episodios se repetiría con frecuencia en la zona. También trascendió que algunas de las involucradas podrían haber estado bajo los efectos del alcohol, aunque ese dato no fue confirmado oficialmente.

La intervención policial permitió interrumpir la agresión grupal. Hasta el momento, no se cuenta con información confirmada sobre posibles personas heridas, detenidas o actuaciones posteriores.