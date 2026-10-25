VIDEO I El folclore del fútbol santiagueño: hinchas de Mitre se burlaron del descenso de Güemes ante Godoy Cruz

Durante el encuentro disputado en el estadio Doctores Castiglione, simpatizantes del Aurinegro aprovecharon para cargar a su clásico rival por la pérdida de categoría y su regreso al Federal A.

Hoy 19:43

La rivalidad entre Mitre y Güemes sumó un nuevo capítulo este domingo, durante el encuentro que el Aurinegro disputó frente a Godoy Cruz de Mendoza por la fecha 35 de la Primera Nacional. En medio del partido, hinchas del conjunto del barrio 8 de Abril aprovecharon para burlarse de su clásico rival por el reciente descenso al Torneo Federal A.

Las cargadas se hicieron presentes en las tribunas del estadio Doctores Castiglione, donde los simpatizantes aurinegros hicieron referencia a la difícil situación deportiva que atraviesa el Gaucho, que perdió la categoría después de seis temporadas consecutivas en la segunda división del fútbol argentino.

El descenso de Güemes quedó confirmado el pasado 11 de octubre, luego de la derrota por 2 a 0 frente a Patronato en Paraná, resultado que dejó al conjunto azulgrana sin posibilidades matemáticas de mantener su lugar en la Primera Nacional.

Por su parte, Mitre ya aseguró su permanencia en la categoría para la temporada 2027, una situación que alimentó las cargadas de sus hinchas hacia su histórico rival santiagueño.

La particular escena se produjo durante una jornada en la que el Aurinegro tampoco pudo festejar dentro del campo de juego, ya que cayó por 3 a 0 frente a Godoy Cruz, con dos goles de Martín Pino y uno de Santiago Martínez.

Más allá del resultado deportivo, las burlas hacia Güemes volvieron a poner de manifiesto la histórica rivalidad entre los dos clubes santiagueños, que tendrá un nuevo escenario durante la próxima temporada, cuando ambos compitan en diferentes categorías del fútbol argentino.