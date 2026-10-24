EN VIVO I Con el objetivo de mantenerse en playoffs, Barracas Central choca ante Estudiantes de Río Cuarto

El Guapo buscará extender su racha positiva y seguir entre los ocho mejores de la Zona B, mientras que el conjunto cordobés intentará sumar otra victoria en medio de su complicada situación con la permanencia.
Barracas Central y Estudiantes de Río Cuarto se enfrentarán este domingo 25 de octubre, desde las 21.30, en el estadio Claudio Tapia, por la decimocuarta fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2026. Ambos equipos llegan con la necesidad de sumar puntos, aunque atraviesan realidades diferentes en el campeonato.
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