En Argentina, Lula se impuso con el 70,8% de los votos en la Embajada de Brasil en Buenos Aires

El actual presidente brasileño ganó en la mayoría de las 15 mesas habilitadas en la sede diplomática. Flávio Bolsonaro obtuvo el 29,2% de los sufragios. La votación cerró a las 17, sin la prórroga aplicada en Brasil.

Hoy 20:12

Luiz Inácio Lula da Silva se impuso en la votación de la Embajada de Brasil en Buenos Aires, donde obtuvo el 70,8% de los votos frente al 29,2% de Flávio Bolsonaro. Los ciudadanos brasileños residentes en la Argentina participaron este domingo del balotaje presidencial en las 15 mesas habilitadas en la sede diplomática.

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Los resultados de las mesas fueron publicados en las paredes de la Embajada, una vez finalizada la votación. La jornada electoral en Buenos Aires concluyó a las 17, sin una extensión del horario, a diferencia de lo ocurrido en territorio brasileño, donde la Justicia autorizó una prórroga hasta las 19.

El resultado porteño mantiene la tendencia de la primera vuelta del 4 de octubre, cuando Lula, referente del Partido de los Trabajadores (PT), también se impuso entre los brasileños residentes en la Argentina. En aquella oportunidad, obtuvo 3.507 votos en Buenos Aires, equivalentes al 66,06% de los sufragios válidos, mientras que Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), reunió 1.449 votos, el 27,29%.

La extensión del horario de votación en Brasil respondió a dificultades denunciadas en el transporte público, que complicaron el traslado de electores en distintas localidades. La medida fue dispuesta por la Justicia electoral tras un pedido de la campaña de Lula, mientras que el equipo de Bolsonaro también solicitó ampliar el horario en zonas afectadas por lluvias, inundaciones y cortes de caminos.

El balotaje enfrenta al actual mandatario con el hijo del expresidente Jair Bolsonaro, en una elección que definirá quién estará al frente del Gobierno brasileño durante el próximo período. Mientras Lula busca continuar en la Presidencia, Flávio Bolsonaro intenta devolver al bolsonarismo al poder.