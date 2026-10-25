“La batalla más difícil será gobernar”: el mensaje de Lula tras su triunfo ante Flávio Bolsonaro

El mandatario brasileño se expresó en un video difundido en redes sociales tras derrotar a Flávio Bolsonaro en el balotaje. Destacó el respaldo popular y sostuvo que ahora deberá prepararse para afrontar nuevos desafíos al frente del Gobierno.

Hoy 22:44

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva realizó sus primeras declaraciones tras asegurarse la reelección y advirtió sobre los desafíos que tendrá por delante durante su nuevo mandato. “La batalla más difícil será gobernar atendiendo los intereses del pueblo brasileño”, expresó en un video difundido en redes sociales por el diputado federal André Janones.

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En la grabación, realizada entre sus seguidores después de confirmarse el resultado electoral, Lula destacó la importancia de continuar con el trabajo político tras la victoria. “El hecho de que hayamos ganado esta batalla significa que tenemos que prepararnos para enfrentar muchas otras batallas”, sostuvo el mandatario, quien también afirmó que la movilización de sus simpatizantes debía continuar.

El jefe de Estado también celebró el respaldo recibido en las urnas y resumió el resultado con otra frase: “Ganamos esto junto con el pueblo brasileño”. Luego, le dio la palabra a su compañero de fórmula, Geraldo Alckmin, quien tomó la palabra antes que él durante las primeras intervenciones posteriores al triunfo.

La victoria le permitirá a Lula iniciar un nuevo período al frente del Gobierno brasileño, tras imponerse en el balotaje frente al senador Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal. El mandatario revirtió el resultado de la primera vuelta y consiguió el respaldo necesario para continuar en la Presidencia, en una elección marcada por la polarización política.