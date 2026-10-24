Mitre no la pasó bien y fue goleado por Godoy Cruz en el 8 de Abril

El Aurinegro sufrió un 3 a 0 en su última presencia de la temporada en casa ante el Tomba por la fecha 35 de la Primera Nacional.

Hoy 18:55

Mitre no pudo hacerse fuerte en el 8 de Abril y perdió 3 a 0 ante Godoy Cruz, en el marco de la fecha 35 de la Primera Nacional. El conjunto santiagueño volvió a dejar puntos en casa y quedó en el puesto 12 de la tabla, con 39 unidades.

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La visita fue superior y aprovechó los errores del conjunto santiagueño. A los 13 minutos, Pino apareció para abrir el marcador y poner el 1 a 0 para Godoy Cruz, que encontró espacios para lastimar al Aurinegro.

En el complemento, el conjunto mendocino volvió a golpear. Nuevamente Pino apareció para marcar el 2 a 0 y complicar todavía más al equipo local. Cuando el partido llegaba a su tramo final, a los 43 minutos, Martínez marcó el tercero para sentenciar el encuentro y darle forma a la goleada.

De esta manera, Mitre disputó su último partido de la temporada en el 8 de Abril con una derrota. Ahora deberá cerrar su participación en la Primera Nacional como visitante frente a Los Andes, en la última fecha del campeonato. El Aurinegro quedó 12° con 39 puntos.