Brasil extendió hasta las 19 el horario de votación y frenó temporalmente el escrutinio

La decisión fue tomada por el juez del Supremo Tribunal Federal Cristiano Zanin tras pedidos de las campañas de Lula da Silva y Flávio Bolsonaro por dificultades para trasladar votantes. La medida rige en todo el país y no tiene precedentes desde la adopción de la urna electrónica.

Hoy 18:04

La Justicia brasileña resolvió este domingo extender hasta las 19 el horario de votación en todo el país, en medio del balotaje presidencial entre Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro.

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La decisión fue adoptada por el ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) Cristiano Zanin, luego de que ambas campañas presentaran pedidos para prolongar la jornada electoral por distintas dificultades registradas durante el día.

En el caso de Lula, el reclamo estuvo vinculado con problemas en el transporte público en ciudades como San Pablo, Salvador, Lauro de Freitas y Feira de Santana, mientras que la campaña de Flávio Bolsonaro pidió una extensión en municipios de San Pablo, Paraná y Santa Catarina por fuertes lluvias, inundaciones, deslizamientos y bloqueos de rutas.

Una decisión inédita

La extensión del horario de votación en todo Brasil es inédita desde la adopción de las urnas electrónicas, según antecedentes recopilados por medios brasileños. En elecciones anteriores se habían registrado prórrogas puntuales por problemas técnicos o filas, pero no una medida de alcance nacional.

En 2022, el Partido de los Trabajadores había realizado un planteo similar por operativos de la Policía Rodoviaria Federal que dificultaron el traslado de votantes, pero entonces el pedido fue rechazado.

Se frenó temporalmente el escrutinio

Tras conocerse la resolución, el Tribunal Superior Electoral (TSE) suspendió temporalmente la totalización de los votos para adecuarse al nuevo horario de cierre de las urnas.

La decisión generó además cierta confusión en distintas regiones, ya que en algunas mesas las urnas ya habían sido cerradas e incluso los boletines de urna habían comenzado a imprimirse cuando se conoció la ampliación.

Antes de la pausa, los primeros datos oficiales mostraban una ventaja inicial de Lula sobre Flávio Bolsonaro, aunque con una porción mínima de mesas escrutadas, por lo que ese resultado parcial no permitía sacar conclusiones sobre el desenlace final.

Con el nuevo horario, la votación continuará hasta las 19, hora de Brasilia, y el escrutinio se retomará una vez que todas las secciones electorales hayan cerrado formalmente.