Güemes sufrió una dura derrota en su visita a Deportivo Maipú

El Gaucho no pudo sostener su levantada cayó por 3 a 1 en Mendoza por la fecha 35 de la Primera Nacional.

Hoy 18:50

Güemes sufrió un nuevo golpe en la Primera Nacional al perder por 3 a 1 frente a Deportivo Maipú, en condición de visitante, por la fecha 35 del campeonato. El equipo santiagueño no logró darle continuidad a su recuperación y sigue en el último puesto de la tabla de posiciones.

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El encuentro comenzó parejo, pero el conjunto mendocino consiguió abrir el marcador sobre el cierre de la primera etapa. A los 45 minutos, Orozco apareció para establecer el 1 a 0 y mandar al equipo local al descanso con una ventaja importante.

En el inicio del complemento, Deportivo Maipú volvió a golpear rápidamente. Apenas a los 2 minutos, Giacone convirtió el segundo tanto y complicó todavía más el panorama para el Gaucho, que necesitaba reaccionar para mantenerse en partido.

Con el correr de los minutos, el equipo local aprovechó su superioridad en el resultado y terminó de encaminar la victoria. A los 35 minutos del segundo tiempo, Cabrera marcó el 3 a 0 de penal, dejando prácticamente sentenciado el encuentro.

Cuando el partido llegaba a su final, Sala descontó para Güemes a los 90 minutos, estableciendo el 3 a 1 definitivo.

De esta manera, el conjunto santiagueño volvió a quedarse con las manos vacías y continúa en el fondo de la tabla de la Primera Nacional.

En la próxima fecha, Güemes recibirá a Temperley en el cierre de su participación en la temporada, en un encuentro en el que buscará despedirse con una victoria ante su gente.

Foto: Cortesía de Nación Azulgrana