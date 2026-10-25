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Tras casi un año en el exilio, María Corina Machado volvió a Venezuela

La dirigente opositora confirmó su regreso con el mensaje “Estoy aquí. Con ustedes”, mientras Edmundo González Urrutia celebró su vuelta y anticipó que también planea regresar al país.

Hoy 15:39
María Corina Machado

La líder opositora María Corina Machado regresó este domingo a Venezuela después de casi diez meses fuera del país y confirmó su llegada a través de sus redes sociales.

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Estoy aquí. Con ustedes”, escribió en un breve mensaje en X que rápidamente generó repercusión entre sus seguidores y dirigentes opositores.

Uno de los primeros en celebrar la noticia fue Edmundo González Urrutia, quien confirmó que Machado ya se encuentra en territorio venezolano y anticipó que también planea volver próximamente.

Muy pronto estaré con ustedes y con ella para que nuestro país avance verdaderamente hacia la libertad”, expresó el dirigente, que actualmente se encuentra en España.

Machado había salido de Venezuela a fines de 2025 para recibir el Premio Nobel de la Paz en Oslo, luego de permanecer durante meses en la clandestinidad. Desde entonces, desarrolló buena parte de su actividad política desde el exterior.

Su regreso se produce después de varios intentos frustrados por volver al país y en medio de una etapa de reconfiguración política de la oposición venezolana.

El escenario político tras su regreso

Días atrás, sectores opositores anunciaron la conformación de un “Gran Acuerdo Nacional”, en el que ratificaron a Machado como una de sus principales referentes y plantearon una hoja de ruta hacia nuevas elecciones.

La Plataforma Unitaria reclamó además la liberación de presos políticos, el regreso de exiliados, el fin de las inhabilitaciones y la realización de elecciones libres, competitivas y verificables.

En paralelo, una facción opositora mantiene conversaciones con el gobierno interino de Delcy Rodríguez, aunque el espacio político de Machado no participa de esas negociaciones.

La vuelta de María Corina Machado abre así una nueva etapa en la disputa política venezolana, mientras distintos sectores intentan definir el rumbo institucional y electoral del país.

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