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Luciano Pereyra le cantará al papa León XIV en la misa de Luján: “Dios me regala una bendición”

El artista compartió su alegría por la oportunidad de cantar frente al papa León XIV y definió la noticia como una bendición.

Hoy 14:17

Luciano Pereyra no pudo contener las lágrimas al anunciar una noticia que lo emocionó profundamente: le cantará al papa León XIV durante la misa en Luján.

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El cantante lo contó durante el show que dio este fin de semana en el Arena de Buenos Aires, donde compartió con el público la confirmación que acababa de recibir.

“Me acaban de confirmar que en mi ciudad, en la ciudad de Luján, le voy a cantar al Papa”, dijo sobre el escenario, visiblemente conmovido.

Después, destacó lo que significa para él recibir al Pontífice en el lugar donde vive: “¡Mi ciudad de Luján, en donde vivo, viene un Papa!”.

El músico también expresó su alegría por la posibilidad de compartir ese momento con la comunidad. “Poder recibirlo, poder cantarle, poder cantarle todos juntos”, agregó ante los aplausos de sus seguidores.

Tras el anuncio, Pereyra publicó en Instagram el video de ese instante y volvió a manifestar su emoción por la noticia.

Dios regalándome una nueva bendición. La emoción es muy profunda de saber que juntos le vamos a cantar al papa León XIV en mi ciudad, en nuestra ciudad de Luján”, escribió para sus fans.

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