El PRO rechazó debatir la suspensión de las PASO “a las apuradas”

Martín Goerling y Hernán Lacunza ratificaron su respaldo a las elecciones primarias y cuestionaron la posibilidad de avanzar con una suspensión sin un debate previo.

Hoy 14:05

Desde un sector del PRO volvieron a marcarle la cancha al Gobierno, poco después de una nueva reunión entre representantes del partido liderado por Mauricio Macri y el Ejecutivo, como parte de las negociaciones por una eventual alianza para las presidenciales del 2027.

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El jefe de bloque del partido en el Senado, Martín Goerling, y el precandidato presidencial, Hernán Lacunza, destacaron que el año que viene el espacio será “protagonista”. Además confirmaron el respaldo a las PASO, que el Gobierno intenta eliminar o suspender para las elecciones del próximo año.

Goerling mencionó que recién en el 2027 el PRO definirá si competirá con candidato propio o acompañará a otro espacio y destacó que el partido buscará tener un papel central: “No tengo duda de que el PRO va a ser protagonista en lo que viene, o liderando o acompañando un gran frente en la Argentina”.

El jefe de bloque del PRO en el Senado además confirmó su respaldo a la postulación de Lacunza y dijo, que Macri les pidió trabajar para fortalecer el partido en todo el país: “Lo manifesté, apoyamos a Hernán, que manifestó su voluntad. Macri lo apoya, yo hablé con él, me dijo que sigamos trabajando en esa línea. Macri fue claro en ese sentido, dijo: ‘Trabajemos en lo propio, en fortalecer el partido en todo el país’”.

El senador del PRO explicó en declaraciones a Radio Splendid que “el año que viene llegará el momento de las definiciones: “El PRO se sentará en una mesa y definiremos qué camino vamos a tomar, con candidatos propios, o acompañando o un gran frente. No tengo dudas, es que el partido será protagonista, o liderando o acompañando un gran frente”.

Goerling mencionó que la postura debatida en la mesa ejecutiva del PRO fue mantener las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias aunque aceptó la posibilidad de revisar algunos aspectos de la ley: “Si se va a discutir con seriedad, el PRO va a estar ahí para discutirlo. Ahora sí, a las apuradas, me parece que no corresponde”.

Mientras que el exministro de Hacienda confirmó su oposición a forma parte de una potencial coalición con LLA en el 2027: “Yo ya dije que con el oficialismo no voy, no voy a ir”. El economista dijo que “el momento de las alianzas electorales es el año que viene” que “falta bastante tiempo” para las elecciones y que no puede “prever los movimientos de otros dirigentes”.

El exfuncionario volvió a respaldar a las PASO, a las que se refirió como un “sistema electoral bastante sofisticado y robusto”, y criticó el impulso del Gobierno de intentar eliminarlas o suspenderlas para las presidenciales del próximo año: “Cualquier discusión de fondo se puede dar, pero no para esta elección, que ya está a la vuelta de la esquina”.

Con una metáfora futbolística, Lacunza planteó en declaraciones a Radio La Red que “en un partido de fútbol no se cambian las reglas en el vestuario, cuando están por salir los equipos a la cancha, porque eso sería oportunismo”.

Criticó que “hay dirigentes que quieren llevar directamente al final, al balotaje, a elegir al menos malo, cuando hay un montón de instancias anteriores para depurar esa oferta electoral” y que “cuantas más propuestas haya, es mejor para el ciudadano”.