Con miles de participantes se disputó este domingo la Maratón de la Lealtad

El senador nacional y presidente del Partido Justicialista local, José Emilio “Pichón” Neder, también realizó el recorrido junto a deportistas y militantes.

Hoy 13:21

Con un marco multitudinario de participantes se desarrolló este domingo por la mañana la Maratón de la Lealtad 2026, organizada por el Partido Justicialista Distrito Santiago del Estero, que se inició en el Monumento al General Perón sobre Autopista Santiago-La Banda, y tuvo dos modalidades: 10K en Carrera Competitiva y 5K en Caminata Recreativa.

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Los recorridos fueron:

5K Caminata Saludable: partida Autopista mano Santiago, continuando por Av. Rivadavia hasta Almafuerte (esquina de Unión Santiago), desde allí siguiendo por Jujuy, luego retorno por Autopista hasta el Busto de Perón.

10K Carrera Competitiva: partida Autopista mano Santiago. Tomaron Av. Rivadavia hasta Ejército Argentino, continuando hasta Diego de Rojas (parque Aguirre), girando a la derecha por Gumersindo Sayago hasta Alsina. Siguieron por Alsina hasta Costanera Chacho Lescano, donde giraron a la izquierda hasta Salta. Por Salta continuaron hasta calle Almafuerte conectando con el acceso a la Autopista, hasta llegar al Busto de Perón.

Hubo puestos de hidratación, música en vivo y estaciones médicas.

Participaron también el presidente del PJ local y senador nacional, José Emilio Neder; el vicegobernador Carlos Silva Neder; los ministros de Gobierno, Dr. Bernardo José Herrera, y de Producción, Ing. Néstor Machado; los diputados nacionales Marcelo Barbur y Estela Neder; entre otros.

Tras completar el recorrido 5K, “Pichón” Neder expresó: “Muchas gracias de corazón a todos los deportistas que han participado, más allá de cualquier bandería, con respeto y afecto; y a los militantes que nos acompañaron en este hermoso evento de actividad saludable que vamos a llevar adelante todos los años, conmemorando el Día de la Lealtad y a la vez promoviendo valores de unidad, compromiso y compañerismo”.

Hubo 5.500 participantes (el año pasado fueron 3.600). Los ganadores fueron: en Masculino Juan Chaparro (de Loreto, repitiendo su triunfo del 2025) y en Femenino se impuso Maira Belén Díaz (Capital).