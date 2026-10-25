“Estaba tranquila y de la nada explotó todo”: habló la fotógrafa que desató una polémica en un club de Paraguay por su look viral

La fotográfa quedó en el centro de la controversia después de que se viralizara una imagen suya mientras trabajaba, en la que se le levantaba la remera y quedaba al descubierto su ombligo.

Hoy 11:39

“Estaba tranquilita y de la nada explotó todo”. Con esa frase, Adriana Caballero resumió cómo vivió la polémica que se desató en Paraguay por el código de vestimenta que Sportivo Ameliano había anunciado para los periodistas y fotógrafos acreditados a sus partidos.

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La fotográfa quedó en el centro de la controversia después de que se viralizara una imagen suya mientras trabajaba, en la que se le levantaba la remera y quedaba al descubierto su ombligo. Días después, el club difundió una serie de restricciones sobre la ropa que podían usar los profesionales, especialmente las mujeres.

La fotógrafa que desató un escándalo en Paraguay defendió su vestimenta y lanzó una advertencia a sus colegas

“Al levantar mi brazo se me levanta la remera y queda descubierto mi ombligo”, explicó Caballero en una entrevista con la radio La Tribu. Y aclaró que todos los acreditados reciben un chaleco que deben utilizar durante el partido. “Nunca hubo un reglamento así en cuanto a nuestra vestimenta”, remarcó.

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La fotógrafa también puso el foco en el efecto que este episodio puede tener sobre sus colegas. “No tenemos por qué privarnos de estas cosas. Esto podría afectarnos a todas las que estamos en el área. Es difícil”, sostuvo.

La fotógrafa contó cómo vivió la polémica

Caballero aseguró que recibió mucho cariño de la gente y aclaró que trabaja de manera independiente, sin pertenecer a un equipo de prensa en particular. También contó que habló con la jefa de prensa de Sportivo Ameliano, aunque afirmó que no hablaron sobre el video ni sobre su vestimenta.

“Yo no lo tomé a pecho, pero después era más que obvio. Suelo irme de manera, no sé cómo describirlo, pero se conectó con mis outfits”, expresó.

Sportivo Ameliano dio marcha atrás

La repercusión obligó al club paraguayo a aclarar que el código de vestimenta no había sido autorizado institucionalmente. Su presidente, Héctor Melgarejo, se despegó de la medida y fue contundente: “No, una boludez. Todos pueden ir como quieren. Al final es el trabajo y ya está”.

Finalmente, Sportivo Ameliano anuló las restricciones y afirmó que la prensa es “parte de la familia”. La institución también sostuvo que nadie debe sentirse juzgado por su apariencia y que solo exige llevar la acreditación correspondiente y mantener un trato cordial y respetuoso.