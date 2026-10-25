"Es una persona sin calificación moral, fue educado para mentir": Lula Da Silva votó y criticó a Bolsonaro

Lula dijo que los brasileños deben elegir este domingo en el balotaje entre su gobierno que defiende la bandera nacional y que el senador liberal quiere dirigir el país con la de Estados Unidos.

Hoy 11:05

Lula Da Silva votó en San Pablo y criticó a Flávio Bolsonaro: "Es una persona sin calificación moral, fue educado para mentir". El actual mandatario brasileño se enfrenta al candidato presidencial liberal en segunda vuelta. Cerca de 160 millones de personas están habilitadas para decidir el futuro político del gigante regional.

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El presidente de Brasil redobló las críticas contra Bolsonaro: "Jamás imaginé que iba a disputar elección contra una persona sin calificación, sin moral, con un parapolicial. Tiene actitud para mentir, se lo educó para que mintiera. Estoy seguro que el pueblo de Brasil no permitirá que un parapolicial ocupe el Palacio del Planalto".

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El presidente y candidato a la reelección dijo que los brasileños deben elegir este domingo en el balotaje entre su gobierno que defiende la bandera nacional y que el senador liberal quiere dirigir el país con la de Estados Unidos. La derecha "quiere gobernar con la bandera estadounidense", dijo tras votar este en el estado de Sao Paulo, y planteó que los votantes elegirán un modelo de país donde los colores nacionales "sean respetados".