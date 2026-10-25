Convocado por el gobernador Elías Suárez, el Consejo Económico y Social delineará los objetivos para el 2027

El importante encuentro se desarrollará en las instalaciones del Centro de Convenciones Fórum, este lunes desde las 19 horas con ingreso estipulado por la calle Perú.

Hoy 11:18

Con gran expectativa, este lunes 26 de octubre a las 19 horas se llevará a cabo una nueva Reunión Plenaria del Consejo Económico y Social impulsada por el gobernador Elías Suárez. El importante encuentro se desarrollará en las instalaciones del Centro de Convenciones Fórum, con ingreso estipulado por la calle Perú.

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Consejo Económico y Social

Este espacio de debate, previsto en la Constitución provincial, congregará a autoridades gubernamentales, representantes de cámaras empresariales, sectores del trabajo, universidades, colegios profesionales, sociedades rurales, emprendedores y organizaciones de la sociedad civil. El objetivo central del encuentro será analizar proyectos de infraestructura y políticas de gestión productiva orientados al desarrollo y la planificación estratégica para el próximo año, priorizando el orden administrativo y el sostenimiento de la actividad frente al difícil contexto socioeconómico nacional.

Durante la jornada, se trazará un balance del trabajo articulado a lo largo del año en las distintas mesas sectoriales y se proyectarán los lineamientos clave para la próxima etapa de gestión. En este sentido, la agenda abordará diversas iniciativas orientadas a dinamizar la economía local, destacándose el debate para la inminente actualización de la Ley de Promoción Industrial como herramienta central para fomentar nuevas inversiones.

Además, se plantearán las prioridades en materia de obras viales, hídricas y energéticas, junto con acciones para fortalecer el acompañamiento a los productores en el interior, la modernización del Estado y el impulso a programas educativos y sanitarios en todo el territorio.