“Pobre Guido”: Sol Pérez contó qué pasó con su vida sexual tras la llegada de su bebé

La mediática recordó una etapa en la que estuvo mucho tiempo sin tener relaciones debido al cansancio y las noches sin dormir. También destacó la importancia del romanticismo y los gestos de amor.

Hoy 10:39

Sol Pérez sorprendió a Andy Kusnetzoff al hablar de su intimidad con Guido Mazzoni y contar cómo cambió su vida sexual desde que fueron padres.

La mediática estuvo como invitada en PH: Podemos Hablar (Telefe), donde explicó qué lugar ocupa el sexo en su relación. Incluso reveló que hubo una etapa en la que pasó mucho tiempo sin tener relaciones.

“Pobre Guido, un montón de tiempo lo ‘freeze’, ahora no está freezado. Mi cabeza estaba en otro lado, estaba muy cansada, pasaba noches sin dormir”, contó sobre el período en el que la llegada de su bebé modificó su rutina.

Durante la charla, Pérez dejó en claro que, para ella, el vínculo con el empresario no depende exclusivamente de la frecuencia con la que hacen el amor.

“El sexo es importante, pero para mí funciona la pareja aunque haya momentos que no tenés tanto sexo, sobre todo porque tengo un bebé”, explicó.

En ese sentido, remarcó que la conexión entre ambos también se construye a través de los gestos cotidianos. “Nosotros somos muy amigos, nos llevamos muy bien, yo soy muy romántica. Me parece que el sexo no es todo”, sostuvo.

La mediática destacó que las demostraciones de afecto tienen un peso central en la relación y puso como ejemplo las pequeñas atenciones que recibe de su pareja.

“A veces demostrar el amor también pasa por una caricia, te prepara el desayuno. Es recontra importante. Yo sin eso sí siento que el amor no existe”, expresó.

Más allá de los cambios que trajo la maternidad, Pérez también se refirió a una cuestión que disfruta especialmente de su relación con Mazzoni.

“A mí me gusta que él venga y tenga ganas de estar conmigo, me encanta. Él me dice: ‘A vos te encanta que yo te busque’. Y sí, a mí me encanta, la verdad que sí”, confesó.

De esa manera, Sol Pérez volvió a insistir en que la amistad y el romanticismo son dos pilares de la pareja, más allá de la frecuencia sexual.

Con sus palabras, la mediática no solo sorprendió al conductor y los invitados del programa, sino que además generó debate en las redes sociales.

“¿Después de un hijo quién no quiere tranquilidad?“, opinó una internauta. ”Buenas palabras, es muy importante el acompañamiento", dijeron también. “El sexo es todo”, comentaron por otro lado.