La polémica frase del presentador británico Jeremy Clarkson contra Franco Colapinto

“Franco y sus seguidores merecen algo mejor”, expresó en sus redes sociales Jamie Campbell-Walter, representante del piloto. Cuestionó los dichos de Jeremy Clarkson y reclamó respeto dentro de la Fórmula 1.

Hoy 10:24

“A Franco (Colapinto) le han metido una penalización en la parrilla por ser argentino... Probablemente. Bueno, yo se la pondría por eso”. El comentario de Jeremy Clarkson durante una transmisión de Sky Sports desde el paddock del Gran Premio de los Estados Unidos de la Fórmula 1 provocó que el entorno del piloto y Alpine divulguen diferentes comunicados al término de la clasificación, que obligará a largar al sudamericano desde la 21° colocación en la carrera de este domingo, a disputarse desde las 17:00 (hora argentina).

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La escudería francesa se expidió mediante un mensaje a los medios argentinos sobre los dichos de Clarkson, quien había sido invitado por el team al Circuito de las Américas, según precisó el portal especializado Motorsport. “Desde el equipo Alpine somos conscientes de los comentarios realizados por un invitado del equipo en una reciente entrevista televisiva en Austin. Queremos reiterar que se trata de una opinión personal que no se alinean con los valores del equipo, los cuales promueven la amabilidad y el respeto”, manifestaron desde el equipo con sede en Enstone. A continuación, emitieron su respaldo para el pilarense: “Franco es nuestro piloto y tiene todo nuestro apoyo”.

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Además, uno de los agentes de Colapinto, Jamie Campbell-Walter, criticó los dichos del presentador británico: “Los comentarios de Jeremy Clarkson sobre la nacionalidad de Franco fueron completamente inaceptables. No hay lugar para observaciones como esta en la Fórmula 1, independientemente de quién las haga o si se pretendían como una broma”.

“Hemos trabajado duro para promover el respeto y poner fin a la hostilidad y el abuso. Ese respeto debe ser mutuo. No podemos pedirle a nadie que se comporte de manera responsable mientras aceptamos comentarios como estos de figuras prominentes que visitan nuestro deporte. Franco y sus seguidores merecen algo mejor que esto. No permitamos que esto deshaga el progreso que hemos logrado y elevémonos por encima de los comentarios maliciosos”, completó su mensaje en X (antes, Twitter).

Esto se produce en medio de la campaña que lanzó Franco Colapinto contra el odio en redes sociales. “Sé que están pensando que me están defendiendo, pero están generando lo contrario. No me ayudan, ni a mí ni a mi futuro, y realmente quiero que entiendan que eso es lo que tenemos que cambiar todos juntos”, fue una de las frases más salientes del video, en el que explicó que se iba a tomar un “descanso” de las redes sociales. Hasta el momento, esa es su última publicación en Instagram.

El piloto de 23 años afrontó el fin de semana con un castigo de 10 lugares por realizar un cambio de componentes en su monoplaza. Bajo este escenario, realizó una estrategia para probar el ritmo de carrera, que lo llevó a no superar el 15° lugar en las prácticas, y en la qualy quedó afuera en la Q2. Se clasificó 14°, pero el castigo lo hará largar desde el anteúltimo lugar, por delante de Gabriel Bortoleto (Audi, otro de los penalizados).