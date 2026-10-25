Añatuya: una mujer cayó de una moto y sufrió desprendimiento del cuero cabelludo

Una pareja de motociclistas terminaron hospitalizados. La mujer fue derivada a esta Capital. Ocurrió en Ruta 7 y Av. Circunvalación.

Hoy 12:22

La mañana del domingo se transformó en un escenario de desesperación y tensión en la ciudad de Añatuya, cuando dos personas que circulaban a bordo de una motocicleta sufrieron una violenta caída sobre el asfalto.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El siniestro vial, que dejó a ambos ocupantes con heridas de consideración, ocurrió alrededor de las 8 horas en la intersección de la Ruta 7 y Avenida Circunvalación, en jurisdicción del barrio Colonia San Francisco.

El hecho movilizó de inmediato al personal policial de Prevención de la Departamental 13, quienes al llegar al lugar constataron la gravedad de la situación.

Te recomendamos: Termas: una nena de 2 años fue derivada al CEPSI por las graves heridas sufridas en choque de motos

Sobre la cinta asfáltica se encontraba tendido un hombre de apellido Campos, quien presentaba diversos golpes y tuvo que ser asistido de urgencia por una ambulancia municipal a cargo del paramédico Nicolás Juárez. Quedó internado en observación en la guardia del Hospital Zonal.

Por su parte, la mujer que lo acompañaba, de apellido González, sufrió las consecuencias más severas del impacto. Según el diagnóstico del médico de turno, presentaba escoriaciones en la rodilla izquierda, múltiples heridas en ambos brazos y un desprendimiento de cuero cabelludo, una lesión de extrema gravedad que obligó a su derivación urgente a la ciudad Capital para someterse a estudios de mayor complejidad.

Un dato que mantiene en alerta a los investigadores es que, al arribar las autoridades, no se halló ningún motovehículo en el lugar, lo que abre interrogantes sobre cómo se retiró el rodado de la escena.

Si bien las causas exactas del siniestro son materia de investigación, los primeros testimonios —incluyendo el de una menor de edad que presenció el violento episodio— indican que ambos cayeron de manera imprevista a la carpeta asfáltica. Por estas horas, las hipótesis de los peritos apuntan a que podría haberse tratado de un violento derrape, aunque no se descartan otras líneas investigativas para esclarecer qué provocó que perdieran el control del vehículo.