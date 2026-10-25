El municipio continúa con los trabajos de limpieza y mantenimiento de desagües de diferentes sectores de la ciudad

Los trabajos se desarrollaron en el centro, el barrio Misky Mayu y distintos puntos estratégicos de la ciudad, con el objetivo de mejorar el escurrimiento del agua y prevenir anegamientos.

Hoy 14:08

La Municipalidad de La Banda continúa desarrollando tareas de limpieza, mantenimiento y acondicionamiento de desagües pluviales en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de mejorar el escurrimiento del agua de lluvia y prevenir posibles anegamientos.

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En este marco, personal municipal avanzó con la limpieza del desagüe ubicado en el sector céntrico, sobre calle Pellegrini, entre Rivadavia y Sarmiento, donde se realizaron trabajos destinados a retirar residuos y sedimentos que dificultan la circulación del agua.

Asimismo, otro grupo de operarios llevó adelante tareas de limpieza en el desagüe pluvial situado en la intersección de Rivadavia y Pellegrini, como parte de las acciones de mantenimiento de la infraestructura de drenaje de la ciudad.

De igual manera, se desarrollaron trabajos de limpieza de desagües en el barrio Misky Mayu, con el propósito de mantener en condiciones los canales de evacuación del agua y contribuir al bienestar de los vecinos de este sector.

Las tareas también se extendieron a la intersección de avenida Aristóbulo del Valle y Domingo Juárez, donde personal municipal realizó intervenciones para favorecer el correcto funcionamiento del sistema de desagües.

Por otra parte, se efectuaron trabajos similares en la intersección de las calles Cejolao y Paul Harris, dando continuidad a las acciones de limpieza y mantenimiento en diferentes puntos de la ciudad.

Además, un equipo municipal intervino en un desagüe a cielo abierto ubicado sobre la autopista, frente a una maderera, donde se realizaron tareas de limpieza para facilitar el escurrimiento del agua y evitar la acumulación de residuos.

Finalmente, los operativos también alcanzaron el sector de Ruta 5 y Ruta 34, ampliando las intervenciones preventivas en zonas donde resulta fundamental mantener despejados los sistemas de drenaje.

Desde el municipio se destacó la importancia de sostener estas tareas de manera periódica, especialmente ante la posibilidad de precipitaciones, ya que permiten reducir obstrucciones y mejorar la capacidad de evacuación del agua.

Asimismo, se solicita la colaboración de los vecinos para evitar arrojar basura, escombros y otros elementos en los desagües y canales, teniendo en cuenta que la acumulación de residuos puede provocar obstrucciones y afectar el normal escurrimiento del agua de lluvia.

De esta manera, la Municipalidad de La Banda continúa trabajando en el mantenimiento de la infraestructura urbana y en la prevención de inconvenientes ocasionados por las lluvias, contribuyendo a mejorar las condiciones de los distintos barrios y sectores de la ciudad.