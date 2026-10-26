La Municipalidad informó en qué barrios realizará fumigaciones preventivas esta semana

La Dirección de Calidad de Vida dio a conocer el cronograma de trabajos que se desarrollará de lunes a viernes en distintos sectores de la ciudad Capital.

Hoy 08:27

La Municipalidad de la Capital informó el cronograma de fumigaciones preventivas que llevará adelante durante esta semana en distintos barrios de la ciudad. Las tareas estarán a cargo de la Dirección de Calidad de Vida y se desarrollarán entre este lunes y el viernes.

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Este lunes, los trabajos comenzarán en los barrios Villa del Carmen, Néstor Kirchner, Sixto Palavecino, Vinalar, Santa Lucía e Industria.

El martes será el turno de Siglo XX, Siglo XXI, Saint Germés, Ejército Argentino, América del Sur, Juan Díaz de Solís y Campo Contreras.

Para el miércoles, las fumigaciones están previstas en Juramento, Sarmiento, Ramón Carrillo, Tradición, Primera Junta e Inmigrantes.

El jueves, las tareas continuarán en los barrios Congreso, Francisco de Aguirre, Sáenz Peña, Centenario, Rivadavia, Colón, Juan Felipe Ibarra y Jorge Newbery.

Finalmente, el viernes los trabajos se realizarán en Mariano Moreno, Libertad, San Martín, Don Bosco, Bruno Volta y Mosconi.