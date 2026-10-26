La Municipalidad informó en qué barrios realizará fumigaciones preventivas esta semana

La Dirección de Calidad de Vida dio a conocer el cronograma de trabajos que se desarrollará de lunes a viernes en distintos sectores de la ciudad Capital.
La Municipalidad de la Capital informó el cronograma de fumigaciones preventivas que llevará adelante durante esta semana en distintos barrios de la ciudad. Las tareas estarán a cargo de la Dirección de Calidad de Vida y se desarrollarán entre este lunes y el viernes.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
Este lunes, los trabajos comenzarán en los barrios Villa del Carmen, Néstor Kirchner, Sixto Palavecino, Vinalar, Santa Lucía e Industria.
El martes será el turno de Siglo XX, Siglo XXI, Saint Germés, Ejército Argentino, América del Sur, Juan Díaz de Solís y Campo Contreras.
Para el miércoles, las fumigaciones están previstas en Juramento, Sarmiento, Ramón Carrillo, Tradición, Primera Junta e Inmigrantes.
El jueves, las tareas continuarán en los barrios Congreso, Francisco de Aguirre, Sáenz Peña, Centenario, Rivadavia, Colón, Juan Felipe Ibarra y Jorge Newbery.
Finalmente, el viernes los trabajos se realizarán en Mariano Moreno, Libertad, San Martín, Don Bosco, Bruno Volta y Mosconi.