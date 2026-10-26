Detuvieron al dueño de una empresa de turismo tras una denuncia por violencia de género

El empresario fue denunciado por su pareja por una presunta agresión física e intento de ahorcamiento. La causa está a cargo de la fiscal Mariela Judith Díaz.

Hoy 09:14

Un empresario del rubro turístico de la ciudad Capital permanece detenido tras ser denunciado por su concubina por una presunta agresión física y un intento de ahorcamiento en la vivienda que compartían. Se trata de un hombre de apellido Quintana, propietario de la firma, cuya situación procesal es materia de investigación judicial.

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De acuerdo con la información del caso, el episodio ocurrió pasadas las 22 del sábado 17 de octubre, en un inmueble ubicado en inmediaciones de la intersección de las calles Córdoba y Formosa.

Según la denuncia, el hombre habría regresado al domicilio con signos de haber consumido alcohol. Esto habría motivado un reclamo de su pareja y, en ese contexto, se habría producido una discusión que derivó en una presunta agresión.

Siempre de acuerdo con el relato de los hechos, el acusado habría golpeado a la mujer en el rostro y luego la habría sujetado del cuello, impidiéndole respirar mientras ella intentaba defenderse.

Los gritos de auxilio alertaron a los vecinos de la zona, quienes se comunicaron con la Policía para solicitar asistencia ante la gravedad de la situación.

Intervención policial y judicial

Tras recibir el llamado de emergencia, efectivos policiales se presentaron en el lugar y constataron las lesiones que presentaba la denunciante. En el procedimiento, Quintana fue aprehendido y quedó detenido mientras avanzan las actuaciones judiciales.

La investigación se encuentra a cargo de la fiscal de la Unidad de Violencia de Género de Capital, Mariela Judith Díaz, quien dispuso medidas para determinar las circunstancias del episodio.

Entre las diligencias previstas se encuentran las pericias médicas, los informes psicológicos y la recepción de testimonios que permitan esclarecer lo sucedido y establecer la calificación legal correspondiente.