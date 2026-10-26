Perros y gatos con DNI digital: la ciudad de Buenos Aires creará un registro y un cementerio para mascotas

También incorporará una libreta sanitaria digital con información sobre la vacunación. En los hogares de CABA hay 860.000 animales, según la información oficial.

Hoy 09:39

Según las estadísticas, en los hogares de la Ciudad de Buenos Aires hay más de 860.000 mascotas, entre perros y gatos. Ahora, en función de ese dato, el Poder Ejecutivo mandó a la Legislatura un proyecto de ley para crear un sistema único de identificación de perros y gatos, crear una libreta sanitaria digital y ampliar los mecanismos de protección y cuidado de los animales domésticos. La iniciativa también contempla la posibilidad de viajar con mascotas en colectivos porteños, fija nuevas condiciones para guarderías y pensionados, crea un registro de paseadores y propone habilitar un cementerio y un servicio de cremación para animales.

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La propuesta busca actualizar las normas frente al lugar que ocupan los animales de compañía en los hogares porteños y establecer un marco integral que permita mejorar su atención sanitaria, prevenir enfermedades y ordenar la convivencia en el espacio público.

Uno de los ejes centrales será el Sistema Único Digital de Identificación de Perros y Gatos, que reunirá los datos del animal, la información de contacto de su responsable y otros antecedentes relevantes. A ese registro se sumará una Libreta Sanitaria Digital para centralizar las vacunas, la condición reproductiva, las castraciones y los datos del veterinario interviniente, que deberá estar matriculado.

La iniciativa también incluye medidas vinculadas con el acceso a establecimientos públicos y privados, el transporte y los servicios destinados al cuidado de animales. En el caso de los locales privados, podrán establecerse restricciones de ingreso en el marco del derecho de admisión, aunque los perros guía y de asistencia estarán exceptuados.

En materia de transporte, el proyecto incorpora la posibilidad de viajar con perros y gatos en las líneas de colectivos porteñas, siempre que se utilicen transportadoras cerradas, ventiladas y de tamaño adecuado, como ocurre en el subte los fines de semana. También se podrán establecer cupos, días, horarios y otros requisitos, con excepciones para los animales de asistencia.

También se establecerán condiciones mínimas para guarderías y pensionados: deberán contar con espacios seguros, cerramientos adecuados, ventilación, luz natural, áreas de recreación, lugares de descanso y sectores de aislamiento. Se exigirán superficies mínimas según el tamaño de los animales, personal capacitado, un veterinario responsable, protocolos de emergencia y evacuación y registros de los animales alojados.

Otro punto es la creación de un registro de paseadores de perros, con requisitos de inscripción, capacitación, credencial digital y obligaciones específicas para el manejo y control de los animales.

“El lugar que ocupan los perros y los gatos en las familias porteñas cambió. Hoy los animales tienen un rol cada vez más importante en nuestras vidas, y las normas para cuidarlos no se pueden quedar atrás”, sostuvo el jefe de Gobierno, Jorge Macri. Según explicó, el objetivo es reconocer esa transformación y plasmar en una norma el lugar que las mascotas tienen actualmente dentro de las familias.

Cementerio y crematorio para mascotas

Entre las medidas que contempla la iniciativa del Gobierno porteño figura la modificación de la normativa vigente para habilitar servicios de cremación y entierro de perros y gatos. El proyecto propone crear un cementerio de animales de la Ciudad, con un crematorio, un espacio común de memoria y despedida y sectores para sepultar a los animales o conservar sus cenizas, según la disponibilidad de espacio.

La propuesta se suma a otra iniciativa que ya había ingresado en la Legislatura y que busca crear un Servicio Público de Cremación de Animales de Compañía. El proyecto, impulsado por los legisladores Emanuel Ferrario y Graciela Ocaña, del bloque Confianza y Desarrollo, plantea que la prestación comience a funcionar en el Cementerio Público de la Chacarita y que, eventualmente, pueda extenderse a otras instalaciones.

El año pasado, además, se había aprobado una ley que endureció las penas por maltrato animal y también para quienes no levantan la caca de los perros de las veredas.

La diferencia es que aquella iniciativa está específicamente centrada en el tratamiento de los restos de las mascotas, mientras que la nueva propuesta del Ejecutivo forma parte de un marco más amplio de identificación, protección y bienestar animal. Ambas plantean la posibilidad de contar con una alternativa pública para despedir a los animales y disponer de sus restos de manera digna y sanitariamente adecuada.

El proyecto de cremación contempla un sistema con aranceles regulados y accesibles, con la posibilidad de que los responsables recuperen las cenizas. También prevé bonificaciones para organizaciones rescatistas y la gratuidad para animales sin identificación ni responsable conocido recogidos de la vía pública, así como para mascotas cuyos responsables acrediten una situación de vulnerabilidad social y residencia en la Ciudad.

La autoridad de aplicación deberá organizar los turnos, establecer y actualizar los aranceles, controlar las condiciones sanitarias y ambientales y publicar informes periódicos sobre el funcionamiento del servicio. Además, el personal tendrá que evaluar las circunstancias de la muerte y comunicar a las autoridades cualquier indicio de maltrato o de un fallecimiento sospechoso.

Ahora, la cremación de las mascotas puede hacerse sin cargo en el Instituto Pasteur, en donde no se devuelven las cenizas. Para que eso ocurra se debe recurrir a servicios funerarios privados con diferentes modalidades y precios. Las prestaciones básicas pueden incluir el retiro del cuerpo a domicilio, su conservación, la cremación colectiva y la emisión de un certificado electrónico. En estos casos, los valores pueden ubicarse entre los $ 120.000 y los $ 130.000 para animales pequeños. Una cremación individual, con devolución de cenizas en una urna, puede costar entre $ 140.000 y $ 190.000, aunque el precio puede llegar a los $ 300.000 según el peso del animal, el traslado y los servicios adicionales.