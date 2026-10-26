El Gobierno modifica el proyecto sobre Malvinas para sumar apoyo en Diputados

La Libertad Avanza busca firmar dictamen este martes, tras las objeciones de sus aliados y las advertencias de Estados Unidos por las sanciones a empresas vinculadas con proyectos hidrocarburíferos.

Hoy 09:37

El Gobierno nacional negocia cambios al proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional para reunir los votos necesarios en la Cámara de Diputados. La iniciativa impulsada por Javier Milei será debatida este martes a las 16 en un plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores.

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Las conversaciones, coordinadas por la diputada libertaria Silvana Giudici, apuntan a alcanzar un acuerdo con los bloques dialoguistas y responder a las observaciones de Estados Unidos sobre las consecuencias que la norma podría tener para sus empresas.

Uno de los principales cambios en discusión busca delimitar las sanciones contra compañías vinculadas con la explotación hidrocarburífera en la Cuenca Malvinas, entre ellas las relacionadas con el proyecto Sea Lion, impulsado por la británica Rockhopper y la israelí Navitas.

Además, el Ejecutivo aceptó incorporar una Comisión Bicameral para supervisar las decisiones del Consejo de Seguridad, que deberá informar al Congreso, dentro de las 48 horas, las medidas que adopte. También se modificaría el artículo 111, referido a la injerencia extranjera en procesos electorales y campañas de desinformación, para excluir expresamente a periodistas, investigadores académicos y representantes diplomáticos.

El proyecto enfrenta objeciones de sectores aliados. El diputado Alberto Arrúa, de Argentina Federal, anticipó su rechazo al considerar que la iniciativa excede la cuestión Malvinas e introduce cambios en materia de defensa, seguridad interior e inteligencia.

Desde la oposición, el excanciller Jorge Taiana cuestionó la posición de Estados Unidos sobre la soberanía de las islas y criticó el alineamiento internacional del Gobierno argentino. En cambio, el asesor presidencial Santiago Caputo defendió la iniciativa y la definió como una prioridad de la administración de Milei.

Por su parte, la vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a pronunciarse sobre la cuestión Malvinas y ratificó su postura favorable al diálogo bilateral por la soberanía.

El plenario de este martes será decisivo para el oficialismo, que busca reunir las firmas para un dictamen de mayoría y avanzar con el tratamiento legislativo, mientras negocia modificaciones para superar las diferencias con sus aliados.