Messi va por su noveno Balón de Oro: a qué hora es la gala y cómo verla en vivo

El capitán de la Selección Argentina vuelve a estar entre los 30 candidatos al prestigioso galardón que entrega France Football. La ceremonia tendrá por primera vez a Londres como sede.

Hoy 09:47

Lionel Messi volverá a ser protagonista este lunes en una nueva edición del Balón de Oro, donde buscará conquistar el noveno trofeo de su carrera y ampliar todavía más su récord como máximo ganador de la historia.

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La edición 2026 tendrá además un marco especial: será la número 70 del prestigioso premio y, por primera vez, la ceremonia se desarrollará fuera de Francia.

La gala tendrá lugar en el London Palladium Theatre, en Londres, desde las 17 de Argentina, en una noche que reunirá a las principales figuras del fútbol mundial.

El cambio de sede responde a un homenaje a Stanley Matthews, futbolista inglés que en 1956 se convirtió en el primer ganador del Balón de Oro.

Messi, otra vez entre los grandes candidatos

El argentino, actualmente en Inter Miami, integra la lista de 30 nominados y buscará sumar un nuevo galardón a los ocho que ya consiguió a lo largo de su carrera.

Entre sus principales competidores aparecen Harry Kane, Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Erling Haaland, Vinícius Júnior y Ousmane Dembélé, entre otras figuras.

También habrá presencia argentina con Lautaro Martínez, delantero del Inter, quien vuelve a integrar la nómina de candidatos.

Messi ganó el Balón de Oro en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023, por lo que una nueva consagración elevaría su marca histórica a nueve premios.

A qué hora y cómo ver el Balón de Oro 2026

La ceremonia comenzará este lunes a las 17 de Argentina y podrá seguirse en vivo por streaming vía DAZN y por el youtube de Claro Sports.

Además del premio principal masculino y femenino, durante la gala se entregarán reconocimientos como el Trofeo Kopa, destinado a los mejores jóvenes, y el Trofeo Yashin, que distingue a los mejores arqueros.

Todas las miradas argentinas estarán nuevamente puestas en Messi, que a los 39 años tendrá otra oportunidad de seguir escribiendo historia en el fútbol mundial.