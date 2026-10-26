Norma Fuentes participó de la caminata saludable de la Fundación Mujer por el mes de la prevención del cáncer de mama

La intendente acompañó la actividad que partió desde plaza Libertad hasta el Paseo de la Mujer del Parque Aguirre, donde destacó las acciones destinadas a promover la detección temprana del cáncer de mama.

Hoy 08:39

La intendente de la Capital, Norma Fuentes, participó de la tradicional caminata saludable organizada por la Fundación Mujer, en el marco del mes dedicado a la concientización y prevención del cáncer de mama.

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Acompañada por el secretario de Coordinación de Gabinete, Mario Benavente, la jefa comunal se sumó a la actividad que comenzó en plaza Libertad y finalizó en el Paseo de la Mujer, en el Parque Aguirre.

Durante el encuentro, Fuentes agradeció a la institución por “el enorme trabajo que viene realizando” junto a la comunidad en materia de prevención, difusión y concientización, especialmente para promover el diagnóstico temprano.

Por su parte, la presidenta de la Fundación Mujer, Delia Raab de Álvarez, agradeció a la intendente y a la Municipalidad de la Capital por el acompañamiento permanente a la entidad.

En ese sentido, destacó que ese apoyo permitió contar con una sede propia y, recientemente, incorporar un ecógrafo que ya se encuentra en funcionamiento, destinado a asistir especialmente a mujeres provenientes del interior provincial.

La jornada culminó con una clase de gimnasia, sorteos de premios y música en vivo, como parte de las actividades propuestas para quienes participaron de la caminata.

También acompañaron a la intendente la secretaria de Obras Públicas, Rosa Allalla; la subsecretaria de Educación, Nancy Bravo, entre otros funcionarios municipales.