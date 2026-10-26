El Frente Cívico recordó el triunfo electoral de Elías Suárez y Carlos Silva Neder

Al cumplirse un año de las elecciones del 26 de octubre de 2025, el espacio político destacó que la fórmula obtuvo el 73,85% de los votos y reafirmó su compromiso con el desarrollo de Santiago del Estero.

Hoy 08:27

El Frente Cívico por Santiago recordó este lunes el triunfo electoral del 26 de octubre de 2025, cuando la fórmula integrada por Elías Suárez y Carlos Silva Neder fue elegida para conducir el Gobierno provincial, con el respaldo del 73,85% de los votos.

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A través de una publicación en sus redes sociales, el espacio político destacó el resultado como una ratificación del proyecto provincial y de la confianza depositada por los santiagueños en la propuesta electoral.

“Los santiagueños renovaron su confianza en este proyecto político de unidad provincial”, expresó el Frente Cívico en el mensaje difundido al cumplirse un año de aquella jornada democrática.

Además, la fuerza política reafirmó su compromiso con el crecimiento de la provincia y sostuvo que su objetivo continúa centrado en impulsar el desarrollo de cada rincón de Santiago del Estero.

“Hoy, a un año de aquella jornada democrática, nuestro compromiso sigue vigente con el desarrollo y el crecimiento de cada rincón de Santiago del Estero”, concluyó la publicación.