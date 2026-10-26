Osvaldo Granados analizó el escenario económico de Brasil tras el triunfo de Lula sobre Bolsonaro

En su columna de este lunes para Radio Panorama, el licenciado examinó las perspectivas del real, la reacción de los mercados y los desafíos políticos que deberá afrontar el presidente electo.

Hoy 08:23

Un día después del triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva sobre Jair Bolsonaro en el balotaje presidencial de Brasil, el licenciado Osvaldo Granados analizó en su columna para Radio Panorama las perspectivas económicas del país vecino y los desafíos que se abrirán con el cambio de gobierno.

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Uno de los puntos centrales de su análisis fue la posibilidad de una devaluación del real, en un contexto de preocupación por el déficit fiscal. Sin embargo, destacó que Brasil cuenta con un importante nivel de reservas internacionales, acumuladas a lo largo de los distintos gobiernos, que le otorgan herramientas para intervenir en el mercado cambiario.

“Con esa cantidad, evidentemente podés hacer algunas cosas que en otros momentos no, y podés controlar el tipo de cambio”, explicó Granados al referirse a la capacidad del Banco Central brasileño para actuar frente a las fluctuaciones de la moneda.

El analista también señaló que las acciones y los bonos registraban bajas, en un escenario en el que algunos grupos económicos esperaban una orientación más favorable al mercado. En ese sentido, mencionó un comunicado de JP Morgan, en el que la entidad manifestó interés por conocer quién ocupará el Ministerio de Economía del próximo gobierno.

Granados también puso el foco en los desafíos políticos que tendrá Lula para llevar adelante su gestión. Según planteó, el presidente electo deberá negociar con un Parlamento complejo, en el que distintos sectores pueden condicionar las decisiones del Poder Ejecutivo y pretender una mayor participación en la conducción del Gobierno.

Al referirse a las relaciones económicas entre ambos países, Granados consideró que el intercambio comercial con Brasil no representa un problema de gran magnitud para la Argentina. “Nosotros, en relación con el intercambio con ellos, no estamos mal y tenemos un déficit que no es muy grande”, sostuvo.

En otro tramo de su columna, el licenciado abordó las repercusiones del caso $LIBRA, a partir de las denuncias presentadas por personas que habían comprado la criptomoneda. Granados cuestionó la posición de los inversores y describió la operación como “timba pura”, al considerar que quienes participaron asumieron el riesgo de obtener ganancias o sufrir pérdidas.

El analista también hizo referencia al criterio judicial frente a los reclamos de los compradores. No obstante, la asunción de riesgos financieros no excluye por sí misma la posibilidad de investigar eventuales responsabilidades, cuya determinación depende de los hechos y de las resoluciones judiciales correspondientes.

Por último, Granados mencionó los cuestionamientos de la Unión Industrial Argentina (UIA) por el ingreso de productos de contrabando. Entre los rubros señalados por la entidad figuran el calzado, los teléfonos celulares, la cerveza y los textiles, además de otras mercaderías.

Los reclamos de la industria vuelven a poner en agenda la preocupación por los controles aduaneros y el impacto que el ingreso ilegal de productos puede generar sobre la producción nacional y la competencia en el mercado interno.