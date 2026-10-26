Añatuya se asolea: pronóstico favorable para los añatuyenses este Lunes 26 de octubre de 2026

Hoy, Añatuya presenta un clima soleado que brinda un respiro a los añatuyenses. El pronóstico indica variaciones en los próximos días, con cielos cubiertos.

Hoy 08:21

El clima en Añatuya hoy es un verdadero regalo para los añatuyenses, con condiciones soleadas que invitan a disfrutar del aire libre. La temperatura actual es de 14.8 °C, aunque la sensación térmica se siente un poco más fresca, alcanzando los 12.3 °C.

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Con una humedad del 73% y un viento que sopla a 13.3 km/h desde el este-noreste, las condiciones son ideales para quienes planean actividades al exterior. La máxima para hoy se prevé en 24.1 °C, lo que permitirá disfrutar de un día calido.

Sin embargo, el pronóstico para mañana, martes 27 de octubre, anticipa un cambio en las condiciones climáticas, con cielos cubiertos y una temperatura mínima de 15.4 °C, mientras que la máxima alcanzará los 23.1 °C. Los añatuyenses deberán prepararse para un clima menos soleado en los próximos días.

El miércoles, las nubes continuarán dominando el cielo, con otra jornada cubierta y temperaturas que oscilarán entre los 14.6 °C y 29 °C. Un rango que permitirá disfrutar de una tarde más cálida, aunque con la ausencia del sol.

En resumen, hoy la temperatura mínima será de 11.2 °C y la máxima de 24.1 °C, mientras que los próximos días se esperan temperaturas mínimas de 15.4 °C y 14.6 °C, con máximas de 23.1 °C y 29 °C respectivamente. Los añatuyenses, por lo tanto, deben estar atentos a los cambios climáticos que se aproximan.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.