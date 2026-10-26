Arabia Saudita canceló el Rally Dakar por los ataques al aeropuerto de Riad

Los hutíes de Yemen afirmaron que lanzaron nuevos ataques contra el Aeropuerto Internacional Rey Jalid. El vocero militar de los hutíes advirtió que la terminal "no es segura" y dijo que era "un objetivo militar".

Hoy 08:21

Los hutíes de Yemen afirmaron este domingo que lanzaron nuevos ataques contra el aeropuerto internacional de Riad pocas horas después de su reapertura, pese a los repetidos ataques de este grupo aliado de Irán.

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El cierre del aeropuerto fue un duro golpe para Arabia Saudita que, en medio del embate de los hutíes, se vio obligada a posponer esta semana una importante conferencia de inversiones conocida como "Davos del desierto", prevista para octubre, y a trasladar el rally Dakar 2027 a otra sede aún no precisada.

Arabia Saudita, el principal exportador de petróleo del mundo, es el líder de una coalición militar que desde 2015 apoya al gobierno yemenita internacionalmente reconocido y lucha contra los hutíes, aliados de Irán.

Los combates se reanudaron en julio tras el colapso de una tregua de cuatro años, lo que abrió otro frente en el conflicto de Oriente Medio entre EEUU e Irán y, desde entonces, el reino ha sufrido una andanada de bombardeos contra su territorio.

Los combatientes hutíes lanzaron una andanada de embates contra el aeropuerto de Riad, uno de los cuales mató el fin de semana del 10 y 11 de octubre a 13 personas, el ataque más mortífero en más de una década en el reino. Las imágenes de los pasajeros corriendo y heridos dentro de la termina aérea circularon rápidamente por las redes sociales.

La página web del Aeropuerto Internacional Rey Jalid muestra varios vuelos nacionales e internacionales programados para hoy, incluidas llegadas al reino desde Dubai, París y El Cairo, mientras que la web de seguimiento Flightradar24 indica que algunos vuelos despegaron, pero que la mayoría fueron cancelados.

El portavoz militar de los hutíes, Yahya Saree, afirmó en X que "las fuerzas armadas yemeníes llevaron a cabo tres operaciones militares con decenas de misiles balísticos" y dijo que el ataque contra el aeropuerto "alcanzó su objetivo".

El vocero añadió que también atacaron la base aérea Rey Jalid, en Jamis Mushait, en el suroeste, y una base naval en Jizán, cerca de la frontera con Yemen.

Más temprano, el vocero militar de los hutíes advirtió que la terminal "no es segura" y dijo que era "un objetivo militar", por lo que desaconsejó a todas las aerolíneas regionales e internacionales, así como al personal y a los viajeros, utilizar el aeropuerto.

La reanudación de las operaciones en el aeropuerto se produjo mientras varias explosiones sacudieron Riad a primera hora de este domingo, después de que los residentes recibieran una alerta sobre una amenaza contra la ciudad.

Las autoridades saudíes no precisaron a la AFP datos adicionales sobre el alcance de la reanudación de las operaciones en el aeropuerto, anunciada el sábado.

Un periodista de la AFP en Riad escuchó tres explosiones la mañana del domingo, luego de que los residentes de la ciudad recibieran mensajes en sus teléfonos móviles sobre una "amenaza aérea".

En tanto, la coalición encabezada por la monarquía petrolera anunció que había derribado dos drones y un misil balístico lanzados por el grupo proiraní hacia la capital saudita y, posteriormente, otro dirigido hacia la ciudad sureña de Jamis Mushait.

"Los bombardeos han sido muy intensos desde esta mañana, que Dios nos proteja. Todo tiembla por las explosiones", declaró el domingo a la AFP un habitante de Jamis Mushait, donde hay una base aérea.

También se emitieron alertas en la vecina urbe de Abha y en otras regiones del sur del país.

La agencia saudita de defensa civil dijo que dos personas resultaron heridas en el sur del país por la caída de escombros y también reportó daños en edificios y vehículos.

Estos ataques se dan después de que los hutíes afirmaran haber atacado tres aeropuertos sauditas en el lapso de 24 horas, incluido el de Riad, así como instalaciones energéticas, un oleoducto y una base aérea.

En su guerra contra Arabia Saudita, los hutíes declararon en julio un bloqueo marítimo contra el reino, y en una ofensiva relámpago en septiembre tomaron la costa yemenita del mar Rojo y reforzaron su dominio sobre el estratégico estrecho de Bab el Mandeb, que conecta Asia con Europa a través del canal de Suez.

Este paso marítimo se ha vuelto crucial para la exportación de crudo saudita debido al cerco impuesto por Irán en el estrecho de Ormuz desde el inicio de la guerra en Oriente Medio.