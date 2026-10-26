Santiago Caputo ironizó tras la victoria de Lula: “Todo marcha acorde al plan”

El asesor presidencial cuestionó las interpretaciones sobre las tendencias electorales en la región y apuntó contra los analistas que anticipan cambios de escenario. “El único que puede ver el futuro soy yo”, lanzó.

Hoy 08:21

El triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva en el balotaje de Brasil generó distintas repercusiones dentro del oficialismo argentino y Santiago Caputo, uno de los principales asesores del presidente Javier Milei, eligió responder con ironía.

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A través de su cuenta de X, Caputo cuestionó a quienes venían destacando las derrotas electorales de los oficialismos en distintos países y anticipó que, tras la victoria de Lula, esos análisis cambiarán de dirección.

“Los mismos que alertaban sobre ‘las derrotas de los oficialismos’ mañana van a cambiar de argumento y van a decir que se acabó la ‘ola azul’”, escribió.

El asesor presidencial también apuntó directamente contra los analistas políticos y puso en duda los pronósticos que buscan establecer tendencias regionales a partir de cada elección.

“La realidad es que ninguno de todos los opinólogos sabe de lo que está hablando y no hacen más que arriesgar pronósticos basados en sus propios sesgos”, sostuvo.

Caputo cerró su mensaje con una frase en tono irónico: “Acá el único que puede ver el futuro soy yo, talento heredado de mi difunto abuelo. Tranquilos, porque todo marcha acorde al plan”.

El resultado que cambió el clima libertario

La reacción se produjo luego de que Lula lograra revertir el resultado de la primera vuelta y se impusiera frente a Flávio Bolsonaro en el balotaje del domingo.

En la primera vuelta, Bolsonaro había terminado primero con el 47,03% de los votos válidos, frente al 45,16% de Lula, un resultado que había generado entusiasmo entre sectores libertarios argentinos.

Sin embargo, en la segunda vuelta el mandatario brasileño consiguió revertir la diferencia y asegurar su continuidad al frente de Brasil.