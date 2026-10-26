Margaret Qualley lidera las apuestas para convertirse en la próxima chica Bond

La actriz encabeza las estimaciones de BetOnline, por delante de Sydney Sweeney y Florence Pugh. En paralelo, Jack Lowden aparece como el principal favorito para suceder a Daniel Craig como James Bond.

Hoy 07:28

Las apuestas sobre el reparto de la próxima película de James Bond comienzan a perfilar a los posibles protagonistas de una nueva etapa de la franquicia. Mientras continúa la expectativa por conocer al actor que interpretará al célebre agente 007, también crecen las especulaciones sobre qué actrices podrían acompañarlo en la historia.

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Según las cuotas publicadas por BetOnline, Margaret Qualley encabeza la lista de candidatas a convertirse en la próxima chica Bond, con un 33% de probabilidades. En segundo lugar aparece Sydney Sweeney, con un 25%, seguida por Florence Pugh, con un 17%, y Zendaya, que alcanza el 13%.

La lista también incluye a otras figuras de Hollywood. Lauren Sánchez aparece con un 5% de probabilidades, mientras que Kate Winslet registra un 4%. Por su parte, Margot Robbie y Scarlett Johansson cuentan con un 3% cada una.

Las estimaciones corresponden a las cuotas de apuestas y no implican que las actrices hayan sido confirmadas o que todas participen de un proceso oficial de selección. Además, las películas de la saga suelen incluir varios personajes femeninos relevantes, por lo que el reparto podría contemplar más de una incorporación.

Jack Lowden, el favorito para ser el nuevo 007

En paralelo, las especulaciones sobre el sucesor de Daniel Craig también avanzan. Según informaciones difundidas por medios especializados, Jack Lowden, Callum Turner y Jack O'Connell habrían llegado a una instancia decisiva en la selección del próximo intérprete de James Bond.

La plataforma británica Oddschecker, que compara las cuotas de distintas casas de apuestas, ubica a Lowden como el principal candidato, con un 62% de probabilidades. Turner aparece en segundo lugar, con un 25%, mientras que Josh O'Connor registra un 13%.

Otros nombres que figuran en las estimaciones son Richard Madden, con un 11%; O'Connell, con un 8%; y Jacob Elordi, con un 7%.

Margaret Qualley

Por el momento, estas cifras reflejan las expectativas del mercado de apuestas y no constituyen una confirmación oficial del reparto. La decisión definitiva corresponde a EON Productions y Amazon MGM Studios, responsables de la nueva etapa cinematográfica de la franquicia.

La próxima entrega de James Bond estará dirigida por Denis Villeneuve, cineasta de películas como Duna y Blade Runner 2049, a partir de un guion escrito por Steven Knight. En tanto, Barbara Broccoli y Michael G. Wilson continúan vinculados a la producción de la saga.