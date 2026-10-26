Milei evitó saludar a Lula y el resultado en Brasil encendió alertas en el oficialismo

El Presidente no se pronunció tras la reelección del mandatario brasileño y en Casa Rosada analizan cómo puede impactar el resultado de cara a 2027.

Hoy 07:57

El triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva en el balotaje de Brasil abrió un nuevo escenario político en la región y generó distintas lecturas dentro del Gobierno de Javier Milei, que hasta el momento evitó saludar públicamente al mandatario brasileño.

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Ni el Presidente, ni el canciller Pablo Quirno, ni las cuentas oficiales de Casa Rosada y de la Oficina del Presidente emitieron mensajes tras conocerse el resultado electoral en el país vecino.

El silencio del Gobierno se produjo además después de que Flávio Bolsonaro cuestionara el desenlace de los comicios. “Si Flávio desconoce el resultado, nos deja en una situación difícil”, reconocieron desde el entorno de Milei.

Lula se impuso en la segunda vuelta con el 51,76% de los votos, frente al 48,24% obtenido por Flávio Bolsonaro, y consiguió así su reelección al frente de Brasil.

Las alertas dentro del oficialismo

En Casa Rosada conviven distintas interpretaciones sobre el impacto que puede tener el resultado brasileño en la política argentina.

Un sector considera que la victoria de Lula podría reforzar el posicionamiento internacional de Milei como aliado regional del presidente estadounidense, Donald Trump.

Otros, en cambio, miran con mayor preocupación el efecto que podría tener el resultado en el escenario electoral argentino de cara a 2027 y advierten sobre un posible fortalecimiento del peronismo.

“Falta un año para la elección en la Argentina. Un año es demasiado, pero ya hoy se ve una tendencia complicada”, sostuvo una fuente libertaria con experiencia política.

En el Gobierno también analizaron las razones que llevaron a la derrota de Bolsonaro y mencionaron, entre otros factores, el rechazo generado por algunas de sus propuestas entre mujeres y jóvenes y la capacidad de Lula para captar votos de otras fuerzas que habían participado en la primera vuelta.

Pese a la derrota, dentro del oficialismo argentino destacan el peso parlamentario que conserva el Partido Liberal en Brasil y consideran que esa composición podría dificultar el avance de algunas iniciativas del próximo gobierno de Lula.

En cuanto a la relación bilateral, distintas voces dentro de Casa Rosada anticipan que seguirá marcada por fuertes diferencias políticas e ideológicas, aunque reconocen que la continuidad de Lula aporta previsibilidad al vínculo entre ambos países.

En medio de este escenario, Milei encabeza este lunes una nueva reunión de Gabinete en Casa Rosada, mientras el Gobierno sigue de cerca las repercusiones regionales y locales que dejó la elección brasileña.