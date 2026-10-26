El sol brilla en La Banda: un comienzo de semana cálido para hoy Lunes 26 de octubre de 2026

Hoy en La Banda, los bandeños disfrutarán de un clima soleado y temperaturas agradables. El pronóstico indica un ascenso notable en las temperaturas para los próximos días.

Hoy 08:11

La Banda, en Santiago del Estero, se despierta hoy con un clima soleado y fresco, ideal para comenzar la semana. La temperatura actual es de 12.6 °C, aunque la sensación térmica se siente un poco más baja, alrededor de 10.8 °C. Con una humedad del 79%, es un buen momento para disfrutar del aire libre.

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Para hoy, los bandeños pueden esperar una máxima de 27.2 °C, lo que promete un día agradable y soleado. El viento del noreste a 10.1 km/h contribuirá a que las temperaturas se sientan más cómodas durante las horas más cálidas.

El pronóstico para mañana, martes 27 de octubre, indica un cambio en las condiciones climáticas, con un cielo cubierto y temperaturas mínimas de 16.7 °C y máximas de 26.5 °C. A pesar del cielo nublado, no se esperan precipitaciones, lo que permitirá que los bandeños sigan disfrutando de actividades al aire libre.

El miércoles 28 de octubre, las temperaturas continuarán en ascenso, con una mínima de 15.9 °C y una máxima que alcanzará 29.4 °C. El cielo seguirá cubierto, pero el calor se sentirá más intenso a medida que avance la jornada.

En resumen, hoy los bandeños disfrutarán de un clima ideal para actividades al aire libre, con temperaturas que oscilarán entre los 12 °C de mínima y 27.2 °C de máxima. Para los próximos días, se prevén cielos cubiertos y temperaturas que seguirán en ascenso, alcanzando hasta 29.4 °C el miércoles.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.