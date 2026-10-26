Sydney Sweeney recrea clásicos navideños en un sensual anuncio de su marca de lencería

La actriz protagoniza una campaña de Syrn que incluye referencias a películas como “Mi pobre angelito 2”, “El Grinch” y “Navidades blancas”. El anuncio generó repercusión en las redes sociales.

Hoy 08:12

Sydney Sweeney volvió a captar la atención en las redes sociales con una nueva campaña publicitaria de Syrn, su marca de lencería. En el anuncio, la actriz luce distintos conjuntos de la firma y recrea escenas inspiradas en algunas de las películas navideñas más populares, con una propuesta que combina sensualidad, humor y referencias cinematográficas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El spot comienza con Sweeney sentada en un sillón, vestida con un suéter blanco y comiendo helado mientras enciende el televisor. La secuencia remite a una de las escenas más recordadas de “Mi pobre angelito 2”, protagonizada por Macaulay Culkin.

A partir de ese momento, la publicidad presenta distintas escenas inspiradas en clásicos del cine. En una de ellas, la actriz evoca la estética de Cindy Lou Who, el personaje interpretado por Taylor Momsen en “El Grinch”, mientras sostiene regalos y coloca adornos navideños.

La campaña también incluye un conjunto negro inspirado en “El extraño mundo de Jack” y otra propuesta en la que Sweeney aparece con un velo blanco, un atuendo rojo carmesí y un lazo que recuerda al envoltorio de un regalo. En otra secuencia, luce un conjunto blanco que evoca el estilo de “Navidades blancas”, el clásico musical de 1954.

Hacia el final, la actriz vuelve a aparecer frente al televisor, con su recipiente de helado, mientras observa las imágenes de la propia campaña.

Syrn, la apuesta empresarial de Sydney Sweeney

La campaña forma parte de la estrategia de Sweeney para posicionar a Syrn en el mercado de la lencería. La actriz lanzó la marca en enero de 2026 y anunció que las prendas de la nueva colección estarán disponibles a partir del 27 de octubre.

En declaraciones a la revista Elle, Sweeney explicó que buscaba desarrollar una firma que comprendiera las necesidades de las mujeres, en lugar de limitarse a ofrecerles productos. También señaló, en una entrevista con Cosmopolitan, que el equipo de diseño de la marca está integrado íntegramente por mujeres.

La propuesta incluye modelos con distintos tipos de cuerpo y apunta a ofrecer prendas que favorezcan la comodidad y la confianza personal.

Conocida por sus trabajos en “Euphoria” y “La asistenta”, Sweeney continúa ampliando su presencia en el mundo empresarial, mientras mantiene su carrera cinematográfica. La actriz volverá a interpretar a Millie Calloway en “El regreso de la asistenta”, cuya fecha de estreno está prevista para el 17 de diciembre de 2027.