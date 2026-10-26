Frías: salió a comprar, un hombre lo persiguió y lo habría amenazado con un cuchillo

El episodio ocurrió durante la noche del domingo en el barrio Villa Paulina. El sospechoso, de 57 años, habría estado bajo los efectos del alcohol y fue interceptado por la Policía minutos después. Quedó aprehendido por presuntas amenazas calificadas.

Hoy 23:23

Un hombre de 57 años fue aprehendido en la ciudad de Frías, acusado de haber amenazado con un cuchillo a un vecino que se dirigía a realizar una compra en un comercio cercano a su domicilio. El episodio ocurrió durante la noche del domingo en el barrio Villa Paulina y motivó un operativo policial que permitió localizar al sospechoso y secuestrar un arma blanca y una motocicleta.

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De acuerdo con la denuncia presentada por el damnificado, todo comenzó cuando caminaba por inmediaciones de calle Senador Salim y fue interceptado por un hombre que, aparentemente bajo los efectos del alcohol, comenzó a insultarlo e increparlo.

Según relató la víctima, intentó evitar una confrontación y decidió continuar su camino. Sin embargo, el sospechoso habría comenzado a seguirlo mientras continuaba con los insultos y las provocaciones.

Habría sacado un cuchillo del baúl de su motocicleta

La situación se tornó aún más preocupante cuando, siempre según la denuncia, el acusado extrajo un cuchillo del baúl de su motocicleta y habría amenazado al vecino con el arma blanca.

El denunciante aseguró que el hombre mantuvo su actitud intimidante hasta que advirtió la presencia de efectivos policiales en las inmediaciones.

En ese momento, el sospechoso habría guardado rápidamente el cuchillo y se retiró del lugar a bordo de su motocicleta.

Tras tomar conocimiento de lo sucedido, efectivos de la Comisaría Comunitaria N° 23 y de la División Prevención del Departamento de Seguridad Ciudadana N° 7 iniciaron un recorrido por la zona para dar con el acusado.

Lo encontraron minutos después y secuestraron el arma

La búsqueda permitió localizar al sospechoso pocos minutos después, en la intersección de calle Río Negro y Ruta Nacional N° 157, donde se encontraba junto a una motocicleta Mondial Max.

Durante la intervención policial, el hombre exhibió voluntariamente un cuchillo con su correspondiente vaina, elemento que fue incorporado a las actuaciones de la causa.

Los uniformados procedieron a identificarlo y dieron intervención a las autoridades judiciales para determinar las medidas correspondientes.

Quedó aprehendido por amenazas calificadas

Informada de lo sucedido, la Fiscalía de turno dispuso la aprehensión inmediata del hombre de 57 años, en el marco de una investigación por el presunto delito de amenazas calificadas.

Asimismo, ordenó el secuestro preventivo del cuchillo y de la motocicleta Mondial Max, elementos que quedaron a disposición de la Justicia.

Finalmente, el acusado fue trasladado a sede policial, donde permanece a disposición de las autoridades judiciales mientras se completan las actuaciones correspondientes.