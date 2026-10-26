Un policía mató a una perra en una comisaría y los vecinos reclaman justicia

El episodio ocurrió en el barrio porteño de Floresta y tuvo como víctima a Manchita, un animal que vivía en la dependencia. Tras el hecho, el efectivo fue apartado y se inició una investigación judicial.

Hoy 22:40

Un oficial de la Policía de la Ciudad mató de un disparo a una perra callejera que vivía en la comisaría 10 A, en el barrio porteño de Floresta.

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Según detallaron fuentes oficiales, el animal murió en el acto y el efectivo aseguró que le había intentado morder. La Justicia investiga el caso y el agente fue apartado de sus funciones mientras se resuelve su situación judicial.

Manchitas había llegado a la zona a principios de septiembre, después de aparecer entre los autos en la esquina de Lacarra y Eva Perón, en Parque Avellaneda. Según contó Myriam, una vecina, varias personas difundieron publicaciones para encontrarle un hogar de tránsito, pero nadie se ofreció a recibirla.

Finalmente, los vecinos la llevaron a la comisaría, donde los policías la alimentaban y le daban refugio. La perra solía dormir allí y se había convertido en una presencia habitual para quienes vivían en el barrio.

“Los vecinos la llevaron a la comisaría, donde la cobijaron, alimentaron y cuidaron. Tenía paseador, ella estaba feliz en ese lugar. Era una perra querida por todos”, escribió Myriam en un posteo de Facebook en el que reclamó justicia por el animal.

De acuerdo con la información del caso, el efectivo disparó a quemarropa contra la perra y luego sostuvo que el animal había intentado atacarlo. La Fiscalía intervino para investigar lo ocurrido y también tomó participación Asuntos Internos. Mientras avanza el expediente, el policía fue apartado de sus funciones.

El episodio provocó indignación entre los vecinos, que convocaron a una manifestación frente a la comisaría para reclamar explicaciones y pedir justicia por Manchitas.

“Ella es una más de los tantos perros perdidos por las calles”, escribió Myriam, que recordó cómo la perra había llegado al barrio y el vínculo que había construido con quienes la cuidaban.

En su mensaje, la vecina también expresó su dolor por el desenlace: “No podemos olvidar a Manchita. Tiene que haber justicia. Este hombre debe pagar por su accionar. Perdón, Manchita, no merecías este final”.