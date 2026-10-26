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SANTIAGO DEL ESTERO | 27 OCT 2026 | 21º
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Policiales

Retuvieron 12 motos en Quimilí durante un operativo contra las picadas ilegales

Los rodados presentaban distintas irregularidades, como falta de documentación obligatoria, circulación sin casco y escapes libres. El procedimiento se realizó durante la madrugada del domingo.

26/10/2026

Un total de 12 motocicletas fueron retenidas preventivamente durante un operativo de prevención y control vehicular realizado en Quimilí, departamento Moreno, en el marco de las acciones destinadas a desalentar las picadas ilegales y reforzar la seguridad vial.

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El procedimiento se llevó a cabo durante la madrugada del domingo, cuando los efectivos detectaron distintas infracciones a la Ley Nacional de Tránsito N.º 24.449. Entre las irregularidades constatadas se encontraban la falta de documentación obligatoria, la circulación sin casco protector y la utilización de escapes libres, situaciones que motivaron la retención preventiva de los rodados.

Además, se realizaron consultas ante la Planta Verificadora para establecer la situación legal de cada motocicleta. Como resultado de estas actuaciones, los vehículos quedaron secuestrados preventivamente mientras se avanzaba con las diligencias correspondientes.

En el operativo intervinieron efectivos de la División Prevención del Departamento de Seguridad Ciudadana N.º 12, de la Comisaría Comunitaria N.º 29 y de la Dirección General de Seguridad Vial. Tras dar intervención a la Fiscalía de turno, se dispuso el traslado de las motocicletas a la Comisaría Comunitaria N.º 29, donde continúan las actuaciones de rigor.

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