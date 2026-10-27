Interceptaron una camioneta en Loreto y descubrieron que tenía pedido de secuestro por robo

El vehículo circulaba por la Ruta Nacional N.º 9 con destino a Córdoba. Tras una consulta a la Planta Verificadora, se constató que tenía un requerimiento judicial vigente en la provincia de San Juan.

Hoy 00:09

Una camioneta Toyota Hilux 3.0 negra fue secuestrada preventivamente durante un control vehicular realizado en la ciudad de Loreto, luego de que se constatara que registraba un pedido de secuestro vigente en el marco de una causa por supuesto robo en la provincia de San Juan.

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El procedimiento se llevó a cabo este lunes al mediodía en el Puesto de Control N.º 5, ubicado sobre la Ruta Nacional N.º 9. El rodado era conducido por un hombre de 42 años, domiciliado en La Pampa, quien viajaba acompañado por otro hombre de 36 años, con domicilio en Salta. Ambos manifestaron que procedían de Tucumán y que se dirigían hacia la provincia de Córdoba.

Durante la verificación de la documentación y las consultas técnicas realizadas ante la Planta Verificadora, se confirmó que sobre la camioneta pesaba un pedido de secuestro preventivo requerido por la Justicia sanjuanina. Ante esa situación, se dispuso el secuestro del vehículo y el traslado del conductor para cumplimentar las actuaciones correspondientes.

En el procedimiento intervino personal de la Comisaría Comunitaria N.º 27, dependiente del Departamento de Seguridad Ciudadana N.º 9, junto con efectivos del puesto de control. La Fiscalía de turno tomó intervención y dispuso el secuestro preventivo de la camioneta y las diligencias de rigor.