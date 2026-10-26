Frías: intentó alejarse de la Policía, pero descubrieron que tenía un pedido de captura por hurto

El hombre de 28 años fue interceptado en inmediaciones de las vías férreas del barrio Centenario. Al verificar sus datos, los efectivos constataron que era buscado por la Justicia en el marco de una causa por hurto simple.

26/10/2026

Un hombre de 28 años fue detenido en la ciudad de Frías luego de que efectivos policiales descubrieran que sobre él pesaba un pedido de captura vigente, relacionado con una causa por presunto hurto simple en perjuicio de una mujer.

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El procedimiento se llevó a cabo en inmediaciones de las vías férreas del barrio Centenario, donde personal de la Comisaría Comunitaria N° 60, dependiente del Departamento de Seguridad Ciudadana N° 7, interceptó al sospechoso cuando intentaba alejarse del lugar.

Según informaron fuentes policiales, los uniformados procedieron a identificar al individuo y verificar sus datos personales mediante los sistemas de consulta policial.

Fue entonces cuando constataron que el hombre registraba un pedido de captura vigente, vinculado con una investigación judicial por un hecho de hurto en el que resultó damnificada una mujer.

Quedó a disposición de la Justicia

Tras confirmar el requerimiento judicial, los efectivos procedieron a trasladar al sospechoso hasta la sede policial correspondiente, donde se dio intervención a las autoridades competentes.

Una vez informadas de la situación, las autoridades judiciales dispusieron su inmediata detención y ordenaron continuar con las actuaciones procesales correspondientes a la causa.

De esta manera, el hombre quedó alojado en sede policial y a disposición de la Justicia, mientras continúa la investigación por el presunto delito de hurto simple.