La Banda: sorprendieron a tres hombres mientras intentaban robar cables del alumbrado público

Los sospechosos, de 26, 33 y 37 años, fueron descubiertos por la Policía en el barrio San Martín. Tenían una sierra de mano y un cuchillo dentado que habrían utilizado para cortar el cableado. Los tres quedaron aprehendidos.

26/10/2026

Tres hombres fueron sorprendidos y aprehendidos por la Policía cuando presuntamente intentaban sustraer cables del alumbrado público en el barrio San Martín de la ciudad de La Banda. Los sospechosos fueron interceptados mientras manipulaban el tendido eléctrico y tenían en su poder herramientas que habrían utilizado para cometer el ilícito.

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El procedimiento se desarrolló durante las últimas horas de la noche del domingo, sobre calle Islas Malvinas, luego de que efectivos de la Comisaría Comunitaria N° 15, dependiente del Departamento de Seguridad Ciudadana N° 4, recibieran una alerta sobre la presencia de varias personas que estaban cortando cables de la vía pública.

Ante esta situación, los uniformados se dirigieron rápidamente al sector señalado y encontraron a tres sujetos de 37, 33 y 26 años en plena maniobra, por lo que procedieron a interceptarlos y reducirlos.

Tenían herramientas para cortar el cableado

Durante el procedimiento, los efectivos constataron que los sospechosos tenían en su poder elementos que habrían sido utilizados para intentar sustraer los cables del alumbrado público.

En consecuencia, se procedió al secuestro preventivo de una sierra de mano y un cuchillo tipo sierra, herramientas que quedaron incorporadas a las actuaciones policiales.

Posteriormente, los uniformados identificaron a los tres involucrados y establecieron que todos tenían domicilio en el barrio Menéndez, también de la ciudad de La Banda.

Los tres quedaron aprehendidos por tentativa de robo

Tras el procedimiento, se dio intervención a la Fiscalía de turno, que tomó conocimiento de las circunstancias en las que fueron sorprendidos los sospechosos.

La autoridad judicial dispuso la inmediata aprehensión de los tres hombres, acusados del delito de robo en grado de tentativa, además del secuestro de los elementos encontrados durante el operativo.

Finalmente, los implicados fueron trasladados a la Comisaría Comunitaria N° 15, donde quedaron alojados a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones correspondientes a la causa.