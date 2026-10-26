Desesperado pedido de ayuda de una santiagueña que cuida sola a su padre con Alzheimer: “Hago lo que puedo por él”

Norma Sayago vive en la localidad de La Florida y tiene a su cargo a su padre Carlos, quien padece demencia senil y Alzheimer. En diálogo con Noticiero 7, contó las dificultades que atraviesa para cuidarlo mientras atiende a sus hijos, entre ellos un bebé de nueve meses.

26/10/2026

Una difícil situación familiar atraviesa Norma Sayago, una mujer santiagueña que pide ayuda para poder cuidar a su padre, Carlos, quien padece demencia senil y Alzheimer. La mujer vive en la localidad de La Florida y actualmente se encuentra prácticamente sola frente a la responsabilidad de atender las necesidades de su papá, mientras también debe ocuparse de sus hijos.

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En diálogo con Noticiero 7, Norma relató las dificultades que enfrenta desde el jueves pasado, cuando su padre quedó bajo su cuidado. Según explicó, necesita asistencia permanente debido a su estado de salud y requiere medicamentos, pañales, ropa y alimentos.

“Hoy en el momento me encuentro sola, por así decir. Hago lo que puedo por él”, expresó con preocupación al describir su situación.

Durante la entrevista, Norma contó que su padre se encontraba anteriormente bajo el cuidado de otra mujer, quien finalmente lo trasladó hasta su domicilio.

Según su testimonio, Carlos llegó con escasas pertenencias y con la documentación correspondiente a los estudios médicos que le habían realizado.

“La señora que me lo ha traído, me lo ha traído con lo puesto y con una muda de ropa que supuestamente ella había comprado, pero yo lo recibo así, como está”, manifestó.

Al ser consultada sobre las condiciones en las que recibió a su padre, Norma consideró que se encontraba en una situación de abandono.

Además, explicó que Carlos había estado internado en un establecimiento psiquiátrico y que cuenta con estudios médicos que indican que padece demencia senil y Alzheimer, enfermedades que requieren atención y acompañamiento constante.

Cuida a su padre y también a un bebé de nueve meses

Uno de los aspectos más difíciles de la situación es que Norma debe combinar el cuidado de su padre con la crianza de sus propios hijos.

Según contó, son siete hermanos, pero actualmente es ella quien asumió la responsabilidad de atender a Carlos.

“Somos siete, pero a mi cargo está, lo tengo yo sola”, señaló.

La mujer explicó que su padre necesita supervisión prácticamente permanente, lo que representa una gran responsabilidad en su vida cotidiana.

“Tengo un bebé de nueve meses, como que prácticamente tengo dos niños ya”, expresó al describir el esfuerzo que realiza para cuidar a ambos.

Esta situación también le dificulta realizar trámites y gestiones fuera de su domicilio, ya que necesita encontrar a una persona que pueda quedarse acompañando a su padre mientras ella se ausenta.

Necesita pañales, medicamentos, ropa y alimentos

Norma explicó que una de sus principales preocupaciones es conseguir los elementos necesarios para garantizar el bienestar de Carlos.

Actualmente, depende de la solidaridad de otras personas para obtener medicamentos y pañales, debido a que todavía no pudo completar los trámites correspondientes ante el PAMI.

“Con la medicación que me tienen que donar, porque no he hecho el trámite todavía del PAMI, bueno, eso es hasta que yo me pueda mover, ver con quién lo dejo a él y moverme”, explicó.

Al ser consultada sobre las necesidades más urgentes, enumeró: “Ropa, medicamentos, pañales, mercadería, sí o sí tiene que comer”.

La mujer también destacó que algunas personas ya comenzaron a colaborar con donaciones, lo que le permite afrontar parte de los gastos y las necesidades diarias.

Un llamado a la solidaridad de los santiagueños

En medio de esta difícil situación, Norma decidió hacer público su caso a través de Noticiero 7 con la esperanza de recibir ayuda de la comunidad.

La mujer agradeció especialmente a quienes ya se acercaron para colaborar y acompañarla en el cuidado de su padre.

“Muchísimas gracias a las personas que me han donado, me han dado una mano, es más, me están dando una mano”, expresó.

Norma señaló que dispone de un número de celular y un alias para recibir colaboraciones, mientras continúa buscando la manera de cubrir las necesidades de Carlos.

La familia reside en la localidad de La Florida y necesita principalmente pañales, medicamentos, ropa y mercadería, elementos fundamentales para afrontar el cuidado diario del hombre.

Mientras intenta organizar su vida familiar y completar los trámites necesarios para acceder a la cobertura médica, Norma espera que la solidaridad de los santiagueños le permita brindar a su padre la atención que necesita.